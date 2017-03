publié le 08/03/2017 à 10:20

Lancement réussi pour Colony, la nouvelle série événement de TF1. La fiction américaine avec Josh Holloway (déjà vu dans Lost) et Sarah Wayne Callies (Prison Break) s'est hissée en tête des audiences mardi 7 mars en attirant 4,5 millions de curieux pour le premier épisode (17,9 % de part d’audience). Par contre, les téléspectateurs ont été moins nombreux à suivre la deuxième et la troisième aventure diffusées le même soir.



En deuxième position, on retrouve l'émission spéciale célébrant les 30 ans de M6, sous-titrée "L'anniversaire surprise". Le divertissement animé par Karine Le Marchand et Stéphane Plaza a réuni 3,6 millions de personnes (17,5% de part de marché). Entouré de M. Pokora, Michaël Youn et de plusieurs personnalités de la Six, parmi lesquelles David Ginola, Ophélie Meunier, Cristina Cordula ou encore Faustine Bollaert, les deux présentateurs ont enchaîné les séquences drôles, les sketchs jusqu'à 23h30. Une belle réussite.

Sur la troisième marche, le nouveau numéro des Pouvoirs extraordinaires du corps humain, magazine de France 2 présenté par Michel Cymes et Adriana Karembeu a rassemblé 3,5 millions de personnes, soit 14,9% du public. L'émission était consacrée au pouvoir des médecins complémentaires. Pour finir, le téléfilm Altitudes sur France 3 arrive en quatrième position avec 2,7 millions de téléspectateurs et 10,8% de part d'audience.