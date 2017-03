Jean Reno et Christian Clavier dans "L'enquête corse"

publié le 06/03/2017 à 09:38

Le duo Clavier-Renaud continue de séduire les téléspectateurs. Non pas dans Les Visiteurs, mais cette fois-ci dans L'Enquête corse diffusée sur TF1. Adapté de la bande dessiné homonyme narrant les aventures de Jack Palmer sur l'Île de Beauté par René Pétillon, le long-métrage a passionné 4,8 millions de téléspectateurs, pour une part d'audiences de 20,5%. En seconde position, la série Les Enquêtes de Morse qui a réuni 3,2 millions de téléspectateurs. Sur M6, l'émission Zone interdite dédiée au tatouage en parallèle du Mondial du tatouage à Paris, a été regardée par 2,78 millions de téléspectateurs.



Encore un peu plus loin, c'est Argo de et avec Ben Affleck, Oscar du Meilleur film en 2013, qui a séduit 2,77 millions de téléspectateurs sur France 2. La chaîne enregistre une part d'audiences de 11,7%. Sur Arte, le long-métrage Les dix commandements a fait vibrer 981.000 téléspectateurs. Enfin, Le Boulanger de Valorgue avec Fernandel a été regardé par 839.000 téléspectateurs sur C8. La chaîne enregistre une part d'audiences de 3,7%.