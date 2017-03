publié le 07/03/2017 à 19:00

C'est le grand soir pour M6 ! Si la chaîne a soufflé ses trente bougies le 1er mars, elle célèbre ce mardi 7 mars ses trente années d'antenne dans une émission spéciale, 30 ans, l'anniversaire surprise, présentée par les animateurs stars Karine Le Marchand (L'amour est dans le pré) et Stéphane Plaza (Maison à vendre, Recherche appartement ou maison).



Pour lancer ce prime-time inédit, les animateurs de la chaîne ont donné de leur personne dans une vidéo humoristique tournée dans "La maison M6". La vidéo commence avec Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, confortablement installés dans le canapé d'Une ambition intime et visiblement très détendus à seulement quelques minutes du lancement de la soirée spéciale. Sûrement un peu détendus d'ailleurs... et l'animateur Stéphane Rotenberg (Top Chef) ne manque pas de leur rappeler qu'ils feraient mieux de se dépêcher pour l'émission.

S'ensuivent de courtes scènes où les différents visages de la chaîne enchaînent traits d'humours et autodérision. Faustine Bollaert, Mercotte, Cyril Lignac, Philippe Etchebest, Cristina Cordula, Dominique Chapatte (Turbo)... tous les animateurs phares sont bel et bien au rendez-vous. On note que la dernière recrue de la chaîne, Ophélie Meunier, est remise à sa place de jeune débutante (avec bienveillance) par Cyril Lignac et Karine Le Marchand. Enfin, pendant que tout ce petit monde s'active pour être prêt à lancer la soirée spéciale anniversaire, Bernard de La Villardière, lui, s'empresse de terminer sa fameuse Enquête Exclusive qu'il vient de mener sur... la Lune !