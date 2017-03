publié le 06/03/2017 à 18:06

Olivier fait son grand retour sur le petit écran. L'animateur de Fort Boyard présente Tout le monde a son mot à dire, le nouveau jeu sur la langue française diffusé à 19 heures sur France 2. La chaîne du lui avait enlevé, Joker, il y a un an, arguant qu'il faisait trop peu d'audience. Et l'avait remplacé par ActuaLity. Qu'est-ce que France Télévisions met à la place de son émission accusée du même souci ? Un jeu sur la langue française, co-animé par Olivier Minne et Sidonie Bonnec, qui nous en disent plus sur la règle du jeu : "Il y aura deux candidats aidés par deux humoristes pour faire rire et apprendre des choses. Le tout étant en quatre manches. Le gagnant reviendra chaque jour".



Sur TF1, signalons le lancement de la série Louis(e) à 20h50, sur l'histoire d'une femme transgenre. Jouée de façon très crédible par une Claire Nebout, n'en pouvant plus de se sentir femme dans un corps d'homme. Mais, cette femme garde des sentiments paternels pour ses enfants et décide, pour s'en rapprocher, de s'installer en face de son ex-femme, elle aussi très bien jouée par une Helena Noguerra qui a refait sa vie avec un homme (Jean-Michel Tinivelli) décidé à s'en mêler. Il y aura une suite voire une série, si succès. Vous voilà prévenus.

Enfin sur Arte, c'est l'occasion de (re)voir à 20h50 l'un des chefs d'œuvre de Claude Miller : L'Effrontée. Sorti en 1985, il est porté par Charlotte Gainsbourg qui fait sa deuxième apparition au cinéma. Elle incarne Charlotte, une adolescente de treize ans, mal dans sa peau qui va changé lorsqu'elle va rencontré Clara une jeune pianiste de son âge.

