publié le 18/02/2017 à 22:55

C'est le petit nouveau qui était très attendu ce soir. M Pokora est le nouveau coach de cette saison de The Voice : il a remplacé le charismatique Garou dans le fauteuil rouge. Avec Mika, Zazie et Florent Pagny, il a participé aux auditions à l'aveugle de cette émission du 18 février, qui démarre la saison 6 de l'émission. S'il dispose d'une communauté de fans importante depuis le début de sa carrière, il n'a toutefois pas réussi à convaincre totalement le public.



M Pokora a toujours expliqué que Zazie, Mika et Florent Pagny l'ont bien accueilli dans la saison 6 de The Voice : "Ils m'ont très vite laissé une belle place et intégré dans leur rythme de croisière. C'est un bateau qui fonctionne depuis un moment déjà, et ce n'est pas toujours évident d'arriver en route. (...) La complicité s’est très rapidement installée entre nous quatre", a-t-il confié à RTL. Mais du côté des réseaux sociaux, sa prestation n'a pas fait l'unanimité.

A voir ce que ça va donner Pokora, j'suis pas hyper emballé... #TheVoice — SAM'M (@_SAM__Mconnect) 18 février 2017

Prêt pour #TheVoice !! Mais clairement pas prêt pour M. Pokora. pic.twitter.com/JqIeB5XSkT — Pierre Bonneyrat (@PierreBonneyrat) 18 février 2017

Certains internautes n'ont pas hésité à rapprocher l'émission de l'actualité politique avec l'affaire Penelope Fillon. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin de The Voice, M Pokora a recueilli de nombreuses critiques. Reste à savoir si ses futures participations lui permettront de gagner le cœur des téléspectateurs.

Matt pokora juree c est comme penelope fillon .... fictif #TheVoice — Marc (@pako34000) 18 février 2017

Ça doit être perturbant et difficile pour Pokora de coacher des personnes qui ont plus de voix que lui #TheVoice — ¿¿¿¿¿ (@romainjdn) 18 février 2017