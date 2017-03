publié le 06/03/2017 à 19:08

C'est une première dans une série française diffusée sur TF1. La chaîne lance ce soir les deux premiers épisodes de sa nouvelle série Louis(e), dans laquelle l'héroïne est une femme transgenre qui tente, après sept ans d'absence, de retisser des liens avec sa famille. Comment s'y prendre ? Comment faire accepter à ses enfants que leur père, Louis, est une femme ? Ce sont à ces problématiques que la première chaîne a décidé de s'attaquer au travers de cette série-fiction dont les deux premiers épisodes sont programmés lundi 6 mars à partir de 20h55.



C'est la comédienne Claire Nebout (Beaumarchais, l'insolent, Vénus Beauté) qui campe le rôle de cette femme trans. "Louise doit faire face à l'hostilité des siens et de la société entière, a-t-elle expliqué dans une interview accordée à nos confrères de TF1. Rejetée par sa femme, violentée par des inconnus, elle va se battre envers et contre tout pour se faire accepter, éviter préjugés et rumeurs, et finir par convaincre".

1. Les défis de Louise

Après avoir quitté sa famille pendant sept ans, Louise revient dans l'espoir de renouer les liens avec eux. Sauf qu'avant d'être Louise, elle était Louis, marié et père de deux enfants. Pas évident de faire accepter à ses proches que leur père est enfin devenu la femme qu'il a toujours été. C'est tout le propos de cette série qui démarre alors au moment du retour de Louise lorsqu'elle emménage juste en face de la maison de son ex-femme qui, elle, a, depuis, refait sa vie.

Les défis sont colossaux pour reprendre la vie comme avant et c'est justement ce que souhaite aborder cette série : comment parvenir à se refaire une place dans la famille et affronter le regard de ses plus proches lorsque l'on est un parent qui a changé de sexe ?

2. Une première pour une série française

L'histoire d'une transgenre tournée en fiction et diffusée en prime-time, c'est une première en France. Signe d'une évolution des mentalités ? On aimerait le croire. Seulement, la comédienne choisie pour jouer le rôle de Louise, Claire Nebout, n'est pas trans et c'est pourtant là où la première chaîne aurait pu se distinguer.



Certes, cette comédienne, en couple avec Frédéric Taddeï depuis 25 ans, avait déjà été appelée pour jouer un homme. C'était en 1996, Claire Nebout avait en effet joué le rôle du chevalier d'Eon dans le film Beaumarchais, l'insolent. Son physique androgyne lui permettrait de camper ce type de rôle avec une certaine crédibilité. De surcroît, dans une volonté d'appuyer la crédibilité du scénario, l'équipe de production et l'actrice principale affirment s'être entourées de personnes transgenres pour être au plus proche de ce que sont amenés à vivre ces personnes dans la réalité. Mais n'aurait-il pas été plus simple de choisir directement une femme transsexuelle pour camper ce rôle ?

3. Un pari risqué pour TF1

On parle de série mais pour être tout à fait précis, il ne s'agit à l'heure actuelle que d'un téléfilm. Car en choisissant d'aborder ce sujet délicat et en le diffusant à une heure de grande écoute, la première chaîne sait le risque qu'elle prend et ne pourra pas se permettre de jouer avec ses audiences trop longtemps.



Si les téléspectateurs sont au rendez-vous ce lundi 6 mars à 20h55 pour ces deux premiers épisodes, Louis(e) pourra alors réellement devenir une série. TF1 saura dès le lendemain, mardi 7 mars, avec la publication des audiences, si elle a vu juste.