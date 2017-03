VIDÉO - 30 ans de M6 : David Ginola méconnaissable en Quasimodo

Hélène Ségara et David Ginola, déguisé en Quasimodo, sur le plateau de M6 pour l'émission spéciale "30 ans, l'anniversaire surprise", mardi 7 mars.

publié le 07/03/2017 à 23:22

C'est un David Ginola méconnaissable qui est apparu sur le plateau de M6. Alors que la chaîne diffuse ce mardi 7 mars, 30 ans, l'anniversaire surprise, l'émission spéciale anniversaire présentée par les animateurs vedettes de la chaîne, Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, les téléspectateurs ont eu le droit à un show étonnant.



En duo avec la chanteuse Hélène Ségara pour interpréter Belle, mythique extrait de la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris, un animateur de la chaîne s'est totalement grimé en Quasimodo et le résultat était époustouflant. Difficile en effet de distinguer les traits pourtant bien connus de l'ex-footballeur David Ginola. Celui qui est désormais aux commandes de l'émission La France a un incroyable talent s'est prêté au jeu pour cette soirée événement de la chaîne qui fête ses trente ans cette année et a largement relevé le défi.

Si les internautes ont eu bien du mal à déceler qui se cachait derrière ce Quasimodo, le principal intéressé avait pourtant laissé quelques indices sur son compte Twitter plus tôt dans la soirée.

Dans les coulisses pour #30ansM6. Mais à quoi jouons-nous? Maintenant sur @M6. pic.twitter.com/Ttv5slxVjP — David Ginola (@teamginola) 7 mars 2017

Dans les coulisses des #30ansM6 @M6. Oh Belle @helenesegaraoff, tu m'as tellement fait souffrir, tu m'a mis à genoux, j'en ai perdu la voix. pic.twitter.com/HDgKuRcbbr — David Ginola (@teamginola) 7 mars 2017