publié le 06/02/2017 à 08:54

Les fans de cinéma ont dû jubilé à la mi-temps du Super Bowl. Comme chaque année, en plus du match sur la pelouse et des spots TV avec les stars, de nombreuses bandes annonces ont été dévoilées. Si certaines rumeurs parlaient de Star Wars 8, qui est encore secrète, les téléspectateurs ont surtout découvert une dizaine de bandes annonces frénétiques, dédiées aux prochains longs-métrages attendus en 2017. De Logan, au Gardiens de la Galaxie 2, sans oublier la suite de Stranger Things, découvrez les trailers qui ont marqué la soirée.



Netflix a d'abord créé la surprise avec le teaser de la saison 2 de Stranger Things, sa série qui a le plus cartonné en 2016. Les fans retrouvent leurs jeunes héros préférés plongés en plein Uspide Down, avec aussi une petite pub sur les gaufres préférées d'Eleven. Rendez-vous le 31 octobre prochain pour découvrir ces épisodes inédits.

À un mois de sa sortie, Logan continue d'attiser l'impatience des fans. Après plus de 10 ans dans la peau Wolverine, Hugh Jackman s'apprête à raccrocher les griffes en adamantium lors de cet ultime film attendu le 1er mars. On le découvrira âgé, mal en point, mais en charge d'une jeune fille, X-23, mutante comme lui.

"Les Gardiens de la Galaxie 2" toujours hilarant

La super-team de l'espace de Marvel a eu droit à un nouveau trailer. Une minute où les héros du film continuent de faire le show, sur une musique aussi entraînante que la précédente. Rien de très nouveau comme image, si ce n'est une extra-terrestre toute dorée, Nebula (demi-soeur redoutable de Gamora) en pleine action et un Baby Groot toujours aussi mignon. Sans oublier Mantis, la nouvelle super-héroïne de l'aventure, qui rejoint la troupe des Gardiens de la Galaxie. Le film sortira le 26 avril prochain.



Ghost in the Shell, l'adaptation du manga culte avec Scarlett Johansson s'offre lui aussi une nouvelle bande annonce complètement futuriste. Dans un décor aux effets spéciaux convaincants, l'actrice dans une combinaison couleur chaire qui devient transparente saute d'un immeuble, combat ses ennemis et termine en dévoilant son vrai visage.

Zac Efron en slip pour "Alerte à Malibu"

Les sauveteurs de Malibu sont de retour dans cette adaptation sur grand écran de la série à succès des années 90 avec David Hasselhoff. Face à Dwayne Johnson, l'ex star de High School Musical endosse le mythique maillot rouge, et une bonne dose de second degré. Dans ce court extrait, il se déshabille et se retrouve en slip "bannières étoilées" devant son collègue bien étonné.



Pirates des Caraïbes 5 n'est pas en reste avec l'apparition surprise de Johnny Depp en Jack Sparrow à la fin du trailer où les morts-vivants pirates sèment la zizanie. Life avec Ryan Reynolds, nous plonge dans une ambiance presque aussi stressante qu'Alien, où une équipe d'astronautes recueille sur leur vaisseau une forme de vie de la planète Mars. Enfin le thriller horrifique A Cure for Wellness avec Dane DeHaan clôture les bandes-annonces du Super Bowl 2017, avec un montage très angoissant.