par Benjamin Pierret publié le 19/01/2017 à 16:00

À quelques semaines de sa sortie en salles, Logan se dévoile enfin un peu plus. Le dernier volet de la trilogie Wolverine, réalisé par James Mangold, vient de dévoiler une bande-annonce finale explosive, qui perce un peu plus l'aura de mystère qui l'entoure. Et l’élément central de ces nouvelles images, c'est évidemment Laura Kinney, alias X-23. La très jeune mutante y dévoile toute la violence incontrôlable qui l'habite, déjà connue des lecteurs assidus de comics.



On en apprend également un peu plus sur les motivations de Donald Pierce, le méchant du film, interprété par Boyd Holbrook. L'antagoniste en a après la petite fille et cherche à la récupérer. On ignore encore pourquoi l'enfant représente un tel enjeu, et il faudra probablement attendre le 1er mars, jour de la sortie en salles, pour en savoir plus.



Une chose est sûre : s'il est de notoriété publique que Wolverine est l'un des héros les plus torturés de l'univers Marvel, ce troisième volet s'annonce particulièrement sombre. X-23 étant un clone du super-héros, il est possible que Weapon X, l'organisation secrète à laquelle le X-Man doit ses griffes en adamantium, y soit évoquée. Un retour aux origines pour le héros interprété pour Hugh Jackman, alors que l'acteur a annoncé que ce troisième volet marquerait sa dernière apparition dans ce rôle ? Plus que quelques semaines de patience.