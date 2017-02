EN IMAGES - "Les Gardiens de la Galaxie 2" se dévoile un peu plus

publié le 03/02/2017 à 10:39

Plus que quelques mois avant de retourner dans les salles et replonger dans les aventures des Gardiens de la Galaxie. Pour vous faire patienter, les studios Marvel ont dévoilé quelques images inédites du second volet, dans une logique de promotion au compte-gouttes. C'est le site américain USA Today qui a publié ces clichés de Chris Pratt et ses acolytes dans leurs rôles respectifs.



On retrouve alors des plans qui s'apparentent à des scènes déjà croisées dans le dernier trailer. Dans ces images, on découvre Peter Quill et Drax en quête du père de Quill disparu depuis longtemps, qui ont l'air particulièrement concentrés. On retrouve également une photo de Drax avec Mantis, la nouvelle alliée des Gardiens de la Galaxie.

Dans ce deuxième volet, le personnage interprété par Christ Pratt affrontera de nouveaux ennemis, mais il sera aussi question d'une relation amoureuse avec Gamora et le retour de la redoutable Nebula. Il est l'un des films les plus attendus de 2017. Le premier opus sorti en 2014 avait fait un carton au box-office, avec un total de recettes de plus de 773 millions de dollars, soit plus de 724 millions d'euros, selon les chiffres de Box-office Mojo.