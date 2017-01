La Fox a dévoilé l'ultime bande-annonce de "Logan", deux mois avant sa sortie dans les salles. On revient sur les meilleurs moments de cette vidéo.

par Capucine Trollion publié le 20/01/2017 à 17:40

On n'attendait plus cette bande-annonce finale de Logan. Quelques mois après un premier trailer très convaincant, la Fox a dévoilé l'ultime aperçu du dernier film dédié à Wolverine. Ce sera la dernière apparition de Hugh Jackman dans la peau du mutant aux griffes en adamantium, accompagné du Professeur X. Les deux hommes sont en très mauvais état, mais ils devront redoubler d'effort pour protéger la jeune héritière de Wolverine : Laura Kinney alias X-23. Et il faut dire que la jeune fille a tout pour convaincre le public !



Le film, adapté du comics Old Man Logan, se déroule dans un futur où tous les X-Men qu'on a connus ont disparu. Wolverine de son côté a pris un sacré coup de vieux et son pouvoir de guérison n'est plus aussi fort qu'avant. Idem pour le Professeur X, le fondateur de l'école qui hébergeait les jeunes mutants.



Nos deux héros vont cette fois affronter le redoutable Donald Pierce, qui veut capturer X-23, pour le projet Weapon X. Le même qui a torturé Logan et l'a fait devenir ce qu'il est. Ce sera donc une dernière aventure où le passé et le futur du mutant seront confrontés. Rendez-vous le 1er mars au cinéma.