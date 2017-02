New England a remporté la finale de la NFL, dimanche 5 février à Houston (Texas), au terme d'un match épique face à Atlanta (34-28).

> Super Bowl 2017 : New England Patriots remporte la 51e édition au terme d'un match historique Crédit Image : TIMOTHY A. CLARY / AFP Crédit Média : Philippe Corbé Télécharger

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 06/02/2017 à 06:07

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La 51e édition du Super Bowl a donné lieu à un retournement de situation incroyable. New England a remporté dimanche 5 février sa cinquième finale du Championnat de football américain (NFL) contre Atlanta, battu 34 à 28 au terme des prolongations d'un match historique. Comme l'avait prédit Donald Trump, qui a suivi la rencontre devant sa télévision, les Patriots ont gagné, mais sont revenus de très loin. Tom Brady et ses hommes ont en effet compté jusqu'à 25 points de retard.



Devant quelque 70.000 spectateurs réunis au NRG Stadium de Houston, au Texas, c'est donc l'équipe que les Américains aiment détester qui s'est imposée. La cause de ce désamour ? Le fait que son propriétaire, son entraîneur et sa star Tom Brady soient des proches du 45e président des États-Unis. Une star qui a d'ailleurs remporté à 39 ans un cinquième titre suprême, du jamais-vu pour un quaterback. Le mari du top-modèle Gisele Bündchen a d'abord souffert, comme rarement dans sa carrière.

Le Super Bowl de tous les records

Le Californien a même été humilié. Alors qu'il pouvait offrir à son équipe ses premiers points, Tom Brady a vu une de ses passes interceptée par Robert Alford. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire, il a tenté de plaquer le joueur d'Atlanta. En vain. Ce dernier s'est envolé vers l'en-but et les Patriots ont rejoint les vestiaires avec 18 points de retard. Un véritable affront. New England a ensuite débuté la troisième période de la pire des façons en concédant un quatrième touchdown pour accuser 25 points de retard (28-3).



À en croire les statistiques, gagner leur était presque impossible. Le plus grand déficit gommé dans l'histoire du Super Bowl était de dix points. Mais les Patriots ne sont pas découragés pour autant et sont revenus dans la rencontre en marquant un touchdown en fin de 3e période, sans parvenir à le transformer (28-9). Dans la dernière période, Tom Brady a retrouvé sa redoutable efficacité et a distillé trois passes de touchdown, la dernière à moins d'une minute de la fin du temps réglementaire (28-26).

On n'a jamais baissé les bras et toujours cru en nous Tom Brady Facebook Twitter Linkedin

Contre toute attente, les Patriots ont finalement arraché l'égalisation avec une transformation à la main des plus risquées, synonyme de deux points salvateurs (28-28). Pour la première fois de l'histoire de ce Super Bowl décidément hors-norme, les deux équipes ont filé en prolongation. Une période au cours de laquelle New England a rapidement concrétisé sa domination pour marquer le touchdown de la victoire après seulement quatre minutes de jeu en prolongation par James White. "On n'a jamais baissé les bras et toujours cru en nous, cette équipe est incroyable", a insisté Tom Brady, élu meilleur joueur de la rencontre.



Avant le coup d'envoi, Donald Trump avait pronostiqué la victoire des Patriots New England dans un entretien diffusé par la chaîne de télévision Fox. "Brady est un 'winner'", a-t-il rappelé avec énergie. Avec ce style qui lui est propre, l'hôte de la Maison Blanche s'est félicité de la victoire de son équipe de cœur. "Quel come-back et quelle victoire extraordinaire des Patriots. Tom Brady, Bob Kraft et l'entraîneur B. sont d'incroyables gagnants. Wow!', a exulté le Républicain.

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 février 2017

Un dénouement qui a dû consoler un président des États-Unis ciblé par plusieurs marques qui ont utilisé les nombreuses coupures publicitaires durant les quatre heures du Super Bowl pour envoyer des messages à caractère politique. "Nous pensons que qui que vous soyez, d'où que vous soyez, qui que vous aimiez, ou en qui que vous croyiez, nous avons tous notre place, plus vous acceptez, plus le monde est beau", a ainsi martelé Airbnb, dans un spot montrant des visages de multiples origines ethniques, en réaction au décret migratoire pris il y a dix jours par Donald Trump.



Enfin, durant le traditionnel spectacle du Super Bowl, organisé à la mi-temps de la rencontre et considéré comme le spectacle le plus suivi au monde, la diva de la pop Lady Gaga a appelé à la tolérance et à l'inclusion, avec son choix de chansons, des très patriotiques God Bless America et This Land is Your Land à ses succès Born This Way et Just Dance. Un Super Bowl historique pour une période de l'histoire qui l'est tout autant.