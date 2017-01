Scarlett Johansson et le français Romain Dauriac sont séparés depuis l'été. Ils mettent fin à deux ans de mariage et quatre ans de relation.

Crédit : Benjamin CREMEL / AFP Scarlett Johansson était apparue au coté de son mari Romain Dauriac (derrière elle) lors de l'ouverture de leur boutique en octobre dernier

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 26/01/2017 à 12:36

La romance française de Scarlett Johansson est terminée. L'actrice américaine s'est séparée de son conjoint Romain Dauriac après deux ans de mariage et quatre ans de relation. Ils ont une fille de deux ans, Rose Dorothy, née en septembre 2014. C'est le magazine américain People qui a révélé l'information mercredi 25 janvier. D'après une source proche du couple, ils sont "séparés depuis l'été".



Un proche de Romain Dauriac a confié au magazine que cette séparation n'est pas une surprise : "Je m'attendais à ça depuis longtemps. Le couple Romain et Scarlett n'a jamais eu de sens selon moi. Ils ne sont pas égaux. Il y a toujours eu quelque chose de faux dans cette image". Pendant la Women's March du 21 janvier, où elle a prononcé un discours très personnel, Scarlett Johansson est apparue sans son alliance. Une surprise puisque le couple s'était présenté ensemble à l'ouverture de son magasin de pop-corn Yummy Pop à Paris en octobre dernier.



Scarlett Johansson et Romain Dauriac filaient le parfait amour depuis 2012 et s'étaient mariés dans le plus grand secret en 2014. Cette même année, l'actrice de 32 ans expliquait au magazine People qu'elle avait craqué pour le charme et l'intelligence du français : "J'aime son esprit plus que tout. Il fait vraiment des choses très mignonnes pour moi. C'est un gentleman". C'est le deuxième divorce de la star, qui s'était séparée du comédien Ryan Reynolds en 2010 après deux ans de mariage.