Le prénom de la deuxième fille de Ryan Reynolds et Blake Lively a été révélé par un site américain.

Crédit : AFP / Mark Ralston Le prénom de la deuxième fille de Ryan Reynolds et Blake Lively a été dévoilé.

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 21/12/2016 à 18:34

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le suspens a pris fin ce mercredi 21 décembre. Ryan Reynolds et Blake Lively sont les heureux parents de deux filles, James, née en décembre 2014 et sa petite sœur née en septembre dernier. Jusqu'ici inconnu, le prénom de leur nouveau-né a été révélé par le site américain US Weekly. Le couple a décidé de nommer son enfant... Inès. Un prénom très simple qui détonne parmi ceux des enfants d'Hollywood.



Ryan Reynolds a présenté ses deux filles la semaine dernière, lors de l'inauguration de son étoile sur le Walk of Fame. La petite famille a fait sensation pour cette première sortie à quatre et l'acteur a adressé des mots touchants à sa femme Blake Lively. "Je voudrais remercier ma femme, Blake, assise juste à côté, qui est tout pour moi. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée... Juste après cette étoile", a-t-il ironisé, avant de continuer : "Tu as fait de moi quelqu'un de meilleur, tout a changé en mieux depuis que je te connais. Tu as fait de moi le père de mes rêves quand je pensais n'avoir qu'un potentiel d'oncle". Un moment que Ryan Reynolds était très heureux d'avoir pu partager avec ses filles.