Rick et Maggie alliés contre Negan dans "The walking Dead"

publié le 23/10/2017 à 08:48

Amateurs de zombies et autres réjouissances post-apocalyptiques, cet article est pour vous. Après une saison 7 en dent de scie, The Walking Dead est enfin de retour. Un an pour laisser nos cerveaux imaginer le pire (ou le meilleur) pour Rick et ses alliés (le Royaume et la Colline) engagés dans la guerre contre Negan.



Un an pour se demander ce que les showrunners nous réserveraient pour ce début de saison 8, qui célèbre aussi le 100e épisode de la série. Mais, tel un soufflé, l'intrigue se dégonfle rapidement, quitte à tomber à plat. Attention, spoilers.

Naturellement, qui dit "retour de The Walking Dead", dit retour des spoilers. Si vous ne souhaitez pas connaître les éléments de l'intrigue et regarder tranquillement chez vous le premier épisode de la saison 8, il est temps de faire marche arrière. Passé ce point, nous allons vous révéler séquence par séquence tous les événements de ce début de saison. Vous êtes sûr de vous ? C'est parti.



Rick redevient un leader charismatique

Passons d'abord de suite au vif du sujet : la guerre des Communautés contre Negan. Comme vu dans les précédents trailers, Rick (Alexandria), Ezekiel (le Royaume) et Maggie (la Colline) préparent leur troupe à l'assaut. Les trois leaders prononcent un discours pour encourager les leurs dans une bataille qui les changera à tout jamais. Rick redevient le leader charismatique qu'on a connu. Quant à Maggie et Ezekiel, ils sont tout aussi forts et encouragent femmes et hommes à se battre pour la liberté.



Les voitures des héros sont protégées par de la tôle, tels des chars d'assaut d'un monde rongé par une épidémie de zombies. Peu à peu à se dessine le plan des Communautés : attaquer le Sanctuaire. Pendant que Carol, Morgan et Tara guettent une horde de zombies. Daryl et Rick s'occupent de liquider des Sauveurs postés à des points stratégiques. Dwight, qui travaille en tant qu'agent double, est prévenu de l'attaque imminente.



Il faut attendre la moitié de l'épisode pour voir Negan

Si on est heureux de retrouver tous nos héros des saisons précédentes, Negan se fait attendre. Après tout, il est le méchant le plus brutal et psychopathe que la série a pu nous présenter depuis ses débuts. Mais, il faudra patienter 24 minutes (soit la moitié de l'épisode) avant de le voir débarquer avec sa batte Lucille. Fidèle à lui-même, il nargue Rick et ses compagnons prêts à l'assaut du Sanctuaire. On se dit que ça va mal tourner : Negan ne peut pas se laisser battre aussi rapidement. Mais là encore, l'intrigue pêche en rebondissements dont la série a pu nous montrer.



Alors que l'assaut est lancé (les héros tirent sur les vitres du Sanctuaire, provoquant la fuite de Negan et ses lieutenants), Daryl de son côté entraîne les zombies, vus au début, vers une destination encore inconnue. Rapidement, on comprend qu'il les mène directement au Sanctuaire. Mais on est bien loin d'une scène aussi intense que le final de la saison 7, lorsque les Sauveurs attaquent Alexandria. Ça canarde dans tous les sens, mais il ne se passe rien de plus.



Le père Gabriel, première victime ?

Il faut reconnaître que le plan de Rick et ses alliés est infaillible : personne n'est blessé, les Sauveurs sont complètement dépassés et des zombies s'apprêtent à envahir le Sanctuaire. Rick tire ensuite sur Negan qui se cache derrière un mur de tôles. La fin de Negan est-elle donc aussi proche ? Mais, le père Gabriel empêche son leader de laisser libre cours à sa haine : "Ce n'est pas à propos de toi", lui répète-t-il pour que Rick réalise qu'il se bat pour les siens.



Alors que tout le monde se prépare à la seconde phase du plan, le pasteur Gabriel ne peut s'empêcher de vouloir sauver Grégory, l'ancien leader de la Colline qui a rejoint Negan. On a enfin un moment qui nous réveille : Gabriel est visé par les snipers du Sanctuaire, tandis que les zombies se rapprochent dangereusement de sa chair. Grégory parvient à s'échapper et lui vole sa voiture, laissant Gabriel courir vers une caravane en béton. Une fois à l'intérieur, il se retrouve nez à nez avec Negan, sans possibilité de partir...



Deux sauts dans le temps intrigants

Rick Grimes dans "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran Youtube

Malgré cette mise en bouche décevante de la saison 8, il faut reconnaître que les sauts dans le temps sont intéressants. On a deux versions de Rick du futur : la première avec une longue barbe et la jambe blessée, comme dans la bande-annonce du Comic-Con de San Diego. L'image est en partie floutée par un filtre, comme si on était dans un rêve. Michonne, la compagne de Rick, boit tranquillement un café dans leur maison, tandis que Judith court chercher son père pour l'emmener voir une fête. Vous avez bien lu. Preuve que la guerre a été remportée par nos héros, qui vivent désormais en paix.



La seconde version de ce Rick du futur, nous le montre les cheveux trempés de sueur, la peau pâle et et les yeux injectés de sang. Il prie devant deux tombes et déclare : "Ma miséricorde prime sur ma colère". Une phrase encore mystérieuse pour les spectateurs, qui se doutent que Negan va encore faire de nombreuses victimes.