THE WALKING DEAD Season 7 Episode 15 Promo 7x15 Promo HD

publié le 23/03/2017 à 06:30

Que de suspense pour cet épisode 15 de The Walking Dead ! Attendu la semaine prochaine, la chaîne AMC a diffusé un trailer haletant et énigmatique pour cet avant-dernier épisode de la saison 7. Une chose est sûre : la guerre contre Negan est bien en marche, puisqu'on découvre Rick et ses amis de la communauté d'Alexandria partir en mission pour récupérer des armes. Reste à savoir s'ils comptent attaquer la communauté de l'Oceanside, peuplée de femmes, qu'on aperçoit dans le teaser, ou directement le Sanctuaire, le camp des Sauveurs.



Dans tous les cas, la tension augmente peu à peu avant le final de la saison 7, prévu le 2 avril aux États-Unis. La suite du teaser nous emmène dans une autre communauté : la Colline où Maggie semble en grand danger. En effet, Gregory, le leader, se tient derrière elle, armé d'un couteau. Va-t-il assassiner la jeune femme enceinte ? Le mystère reste entier.

Cependant aucune trace de Sasha et Rosita dans ce trailer, qui étaient parties seules pour assassiner Negan. Mais, dans l'épisode 14, Sasha a décidé de se sacrifier en se rendant de son côté dans le repaire des Sauveurs. Rosita quitte alors le Sanctuaire, mais elle découvre alors qu'un homme l'observe... On apprendra probablement son identité dans cet épisode 15 qui s'annonce riche en émotions.