publié le 20/10/2017 à 08:30

"Précédemment dans The Walking Dead"... Difficile de se rappeler tout ce qui s'est passé dans la saison 7. Depuis un an, le cœur des fans bondit à chaque trailer de la saison 8, qui annonce la guerre entre les Communautés de Rick contre les Sauveurs de Negan. Le premier épisode (qui est aussi le 100e de l'histoire du programme) devrait nous donner assez de détails (et de sang) pour savourer le retour de nos héros. Et si vous avez du mal à vous rappeler comment Rick a réussi à rallier le Royaume et la Colline à sa cause ou pourquoi Eugene est dans le camp de Negan, ce petit résumé devrait vous être utile.



Le monde de The Walking Dead créé par Robert Kirkman est dense. Même le plus attentif des spectateurs pourrait louper un détail capital. Vous pouvez donc vous relancer dans un visionnage complet des 16 épisodes de la saison 7 avant lundi 23 octobre ou profitez de notre esprit de synthèse pour vous remémorer les passages-clefs avant le premier épisode de la saison 8.

Negan a assassiné Glenn et Abraham

C'est sans doute le début le plus sanglant d'une saison de The Walking Dead. Negan tue sauvagement Abraham et Glenn, devant les yeux horrifiés des membres de leur communauté d'Alexandria. Rick n'a d'autre choix que de se plier au régime de la terreur des Sauveurs s'il veut protéger les siens. Daryl essaye de tuer Negan mais il est rapidement maîtrisé par les Sauveurs qui l'enferment dans un camion et le gardent en otage. Il est alors torturé et traité comme un chien par Dwight, le bras droit de Negan.



Carol est de retour parmi les siens

Morgan retrouve Carol dans le Royaume d'Ezekiel. La survivante avait décidé de quitter Alexandria dans la saison 6, ne supportant plus les combats sanglants contre les zombies et la mort de ses proches. Elle a donc été recueillie par cette nouvelle communauté, qui lui apprend à revivre. Carol accepte finalement de retourner parmi les siens pour venger les morts de Glenn et Abraham (qu'elle ignorait) et tuer Negan.

Maggie s'est réfugiée à la Colline et en devient la cheffe

Maggie est à la tête de la Colline depuis la saison 7 Crédit : AMC

La compagne de Glenn, enceinte et très malade au début de la saison 7, décide elle aussi de quitter les siens. Elle trouve refuge dans la Colline. Gregory, le chef des lieux, n'a qu'une envie : qu'elle déguerpisse le plus vite, avant que les Sauveurs viennent la chercher et se venger sur sa communauté. Mais Maggie ne se laisse pas faire et prend finalement la tête de la Colline avec Sasha et Jésus. C'est plus tard qu'elle décide de rallier Rick dans son combat contre Negan.

Tara découvre les femmes de l'Oceanside

Alors qu'Heath, proche de Tara, a mystérieusement disparu, la jeune femme découvre une nouvelle communauté : l'Oceanside. Elle est composée uniquement de femmes qui vivent cachées dans la forêt. Tous les hommes de leur groupe ont été tués par les Sauveurs. Tara devient leur prisonnière et doit son salut à Cyndie, qui lui permet de rentrer à Alexandria. C'est là qu'elle apprend que Negan a assassiné Glenn et Abraham. Elle décide alors de les venger.





Daryl s'échappe du Sanctuaire ; Negan capture Eugene

Eugne est capturé par les Sauveurs Crédit : AMC

Alors que Negan est à Alexandria pour rencontrer Rick, Daryl parvient à s'échapper du Sanctuaire. Pour le moment, on ne sait pas encore qui est son sauveur, mais il pourrait s'agir de Dwight ou de son ex-femme, Sherry. Les deux personnages ont été maltraités par Negan et veulent à tout prix s'enfuir. Jésus, qui avait réussi à s'infiltrer dans le Sanctuaire, aide Daryl à semer ses agresseurs et l'emmène à la Colline, où il retrouve Maggie et Rick.



De son côté, Negan tue Spencer devant ses compagnons d'Alexandria. Rosita sort alors son arme pour l'abattre mais manque son coup. Pour se venger, Negan fait assassiner Olivia et prend Eugene en otage. Plus tard, Eugene décide de rester dans le camp de Negan alors que Sasha et Rosita essayent de le libérer.

Dwight change de camp

Dwight se rend à Alexandria pour proposer son aide à Rick. On apprend qu'il restait près des Sauveurs pour être avec Sherry, retenue de force par Negan. Lorsque cette dernière parvient à s'enfuir, Dwight veut se venger. Si Rick et Daryl n'ont pas confiance, il propose quand même un plan pour infiltrer le camp des Sauveurs. Nos héros devront attaquer un convoi des hommes de Negan et prendre ensuite leurs places.

Jadis trahi Rick pour Negan

Jadis est à la tête des Scavengers Crédit : AMC

Jadis est la cheffe des Scavengers, une communauté de survivants qui vit dans une décharge. Au départ, elle accepte d'aider Rick dans sa révolte contre Negan, à condition qu'il lui apporte un nombre suffisant d'armes. Il remplit sa mission et Jadis se range de son côté. En réalité, elle est avec Negan et le prévient qu'une révolte se prépare. Ce dernier se rend donc à Alexandria pour tuer Rick et mettre un terme à la rébellion.

Sasha se sacrifie pour les siens ; le Royaume entre dans la bataille

C'est sans doute l'un des actes les plus courageux de la saison 7. Alors que le clan de Rick doit battre en retraite face aux Sauveurs, Sasha (alors prisonnière de Negan) décide d'avaler la pilule qu'Eugne lui a confiée. Elle se transforme en zombie et essaye de mordre Negan. Elle échoue mais permet à ses amis de reprendre l'avantage. Negan et les Sauveurs sont toutefois plus nombreux. Nos héros sont sauvés grâce à l'arrivée du Royaume d'Ezekiel qui oblige les Sauveurs à battre en retraite.