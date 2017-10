publié le 16/10/2017 à 20:23

L'amour s'invite au pays des zombies. Après Rick et Michonne, on pourrait bientôt voir un nouveau couple dans The Walking Dead. Certaines rumeurs ont évoqué un temps une romance entre Carol et Daryl d'Alexandria, qui se sont rapprochés depuis la fin de la saison 7...



Melissa McBride, l'interprète de la survivante, s'est confiée dans les colonnes d'Entertainment Weekly. Et il y a de quoi décontenancer voire décevoir certains fans. Attention, la suite du texte est remplie de spoilers.

L'actrice américaine, connue pour son rôle dans le film The Mist, n'y va pas par quatre chemins : Carol a des sentiments pour... Ezekiel. "Je pense que Carol l'apprécie totalement, mais elle essaye d'être distante pour ne pas souffrir (...) Quand vous devenez proche des gens, vous devez vous battre pour eux. Donc, elle essaye d'être détachée de tout le monde jusqu'à ce qu'elle trouve comment ne pas tuer pour protéger quelqu'un", explique l'actrice.



C'est donc officiel : il n'y aura rien de plus qu'une amitié entre Daryl et la suivante, alors que de nombreux fans pensent le contraire depuis la fin de la saison 7. Les deux personnages se sont effectivement rapprochés et confiés comme rarement face à leurs autres camarades.

Et que ressent Ezekiel pour Carol ?

Quant à Khary Payton (Ezekiel), il pense lui aussi que son personnage a des sentiments pour Carol. "Il ressent clairement quelque chose pour Carol. Maintenant, le plus important c'est de savoir que pour danser le tango il faut être deux [sous-entendu qu'Ezekiel ne sait pas si Carol l'aime en retour]. Je l'ai déjà dit et je le répète : Carol a un cœur difficile à atteindre", explique-t-il au média We Got This Covered.

Carol et Ezekiel vont-ils s'avouer leur sentiment ? Crédit : GENE PAGE/AMC

D'ailleurs, Melissa McBride reconnaît que les sentiments de Carol pour Ezekiel sont "conflictuels" et qu'en même temps il y a plus urgent à régler pour cette saison 8. En effet, elle sera centrée sur la guerre entre les Commutés menées par Rick contre les Sauveurs de Negan. L'heure est donc au combat plutôt qu'au romantisme... La suite, on espère la découvrir dès le premier épisode de la saison 8 la semaine prochaine.