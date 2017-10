publié le 22/10/2017 à 10:30

Le grand retour de The Walking Dead arrive à grands pas. Mais, contrairement aux années précédentes, ce huitième tour de piste nous laisse quelque peu sur notre réserve.

La faute à une septième saison décevante qui, malgré un lancement sous les chapeaux de roues (on ne s’est toujours pas remis de la violente mise à mort de Glenn !) reste profondément inégale…



Intrigues douteuses, effets visuels à la baisse, confrontations bâclées, longueurs à tire-larigot : en dépit de quelques fulgurance, l’ouragan annoncée par l’arrivée du charismatique Negan relève davantage du pétard mouillé.

Et que dire du conflit opposant Rick et sa bande aux sauveurs, tournant inlassablement en rond, avortant dès lors toute tension possible. Pour autant, fidèles de la première heure des tribulations de notre shérif préféré que nous sommes, on a envie d’y croire : oui la figure de proue des séries d’horreur peut se relever et retrouver le charme de ces premières itérations. Pour ce faire, voici cinq défis que cette huitième salve d’épisodes devra impérativement relever.

1. Lésiner sur les trajectoires individuelles

Autant on adore les vétérans du programme à l’instar de Daryl ou Carol, autant leur consacrer des chapitres entiers (ce qu’on appelle des "bottle épisodes") n’était pas l’idée du siècle.



Heureusement, la tête pensant du programme, Scott Gimple, a confié à TVLine que ce fonctionnement était bel et bien de l’histoire ancienne : "A cause de l'intrigue qu'on suit, l'histoire de cette saison concerne vraiment tous les personnages. Et à chaque épisode on s'intéresse à différents personnages de façon assez constante sur toute la saison, ce qui n'est pas habituel pour la série." A nous, un rythme régulier avec, on l’espère, des personnages plus soudés que jamais.

2. Exploiter correctement le personnage de Negan

Présenté comme Némésis ultime et digne héritier du terrible Gouverneur, Negan a déçu une bonne partie du public. Entre violence et vulgarité gratuites, le personnage, flirtant constamment avec la caricature, s’est montré bien plus gonflant que terrifiant comme il était pourtant supposé l’être.



Et si spectateur tremblait à chacune de ses apparitions, c’est uniquement parce que celles-ci étaient systématiquement synonyme de tirades à l’effet narcotique. Tempérer son caractère (ainsi que sa batte Lucile) le rendrait infiniment plus convaincant.

3. Des effets spéciaux à la hauteur

Mais que s’est-il passé dans le bureau du directeur des effets spéciaux durant la saison 7 ? De nombreux spectateurs n’auront pas manqué de relevé un manque d’application qui dénote clairement avec le reste du programme. Difficile de garder son sérieux devant la biche en image de synthèse grossière de l’épisode 12.



Ou, pis, au tristement célèbre plan large de la décharge, qui transpire le fond vert par tous les pores. Des images peu soignées qui ont fait le bonheur des internautes, les transformant rapidement en détournements viraux. Mais qui décrédibilise radicalement la fiction, rendant difficile toute immersion.

4. Un véritable jeu de massacre

Il faut bien le reconnaître : pour suivre The Walking Dead huit années durant, il faut forcément être un peu sadique et/ou amateur d’hémoglobine. Problème, les showrunners ne nous ont pas offert de bains sanglants depuis un petit moment !



Impossible de bouder notre plaisir à l’idée d’une bataille dantesque et déchirante entre les différentes tribus menées par Rick et Negan. Quitte à perdre certains de nos héros les plus emblématiques… Mais on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs comme dirait l’autre.

5. Des zombies qui ne font pas que de la figuration

Pour un programme horrifique, c’est un peu le b.a.-ba. Et pourtant, plus aucun protagoniste ne semble considérer les rôdeurs comme une réelle menace. Tout au plus, un obstacle sur un parcours, écarté d’un revers de la main (enfin, d’un coup dans la cervelle). Alors, certes, depuis le début de l’apocalypse, nos héros (et, de facto, le public) se sont sans doute habitués aux morts-vivants.



Mais il serait fort dommage d’oublier ce qui a fait la sève de la fiction à ses balbutiements, rendant la créature popularisée par feu George A. Romero plus tendance que jamais. De vraies scènes d’horreur, où, face aux amateurs de chair fraîche, la tension dramatique atteint son point culminant : voici peut-être tout ce qu’il manque à notre bonne vieille série doudou en perte de vitesse.



La série The Walking Dead est à suivre sur la chaîne OCS choc dès le 23 octobre.