publié le 05/04/2017 à 12:15

Après des semaines sanglantes, la saison 7 de The Walking Dead vient de se terminer. Et dans cet ultime épisode intitulé Le Premier Jour du reste de ta vie, de nombreux rebondissements se sont succédés avant la bataille tant attendue des communautés d'Alexandria, du Royaume et de la Colline contre les Sauveurs et leur chef psychopathe Negan. Mais, cette bataille n'aurait pas été possible sans Sasha, la jeune femme alliée du héros Rick Grimes et prisonnière de Negan depuis l'épisode 14. Attention, spoilers à la suite du texte.



Rick Grimes a donc réussi son objectif : créer une armée de survivants contre les Sauveurs et Negan qui tuent, volent et martyrisent les habitants de ce monde apocalyptique depuis la fin de la saison 6. Avant de découvrir la scène de la bataille, un personnage s'est démarqué du lot pour prouver une nouvelle fois son courage : Sasha, qui avait au départ décidé de tuer Negan en compagnie de Rosita dans l'épisode 13, avant de se sacrifier pour son amie en restant prisonnière des Sauveurs. Et sa bravoure est montée en puissance dans l'épisode 16, faisant de Sasha, la véritable héroïne de cette saison 7. Attention, spoilers après le GIF.



Un sacrifice pour Alexandria

Sasha se suicide pour les siens

C'est l'un des retournements les plus marquants de l’épisode 16. Le sacrifice de Sasha pour permettre à ses amis de faire battre en retraite les Sauveurs. La jeune femme a en effet décidé de commettre l'acte le plus courageux de la saison 7 : le sacrifice. Sasha prouve alors qu'elle est la vraie héroïne de cette fin de saison, puisqu'en avalant la pilule de cyanure que lui a donné Eugene, ancien membre d'Alexandria, elle décide de ne pas être utilisée par Negan. Ce dernier voulait en effet la tuer devant Rick et la communauté d'Alexandria, pour arrêter les élans révolutionnaires de nos héros, comme il l'avait fait avec Glenn et Abraham au début de la saison 7.

Mais, Sasha a prouvé qu'elle était une guerrière jusqu'au bout. Après avoir pris le poison, elle se transforme en zombie et se jette sur Negan pour le dévorer. Si sa tentative échoue, elle permet au moins de créer la panique sur le champ de bataille et de donner l'avantage à Rick et ses amis pour attaquer les Sauveurs. "Le but a toujours été de montrer que Sasha n'était pas une victime", a confié Scott Gimple, le showrunner de la série dans un entretien pour l'émission Talking Dead.