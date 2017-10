publié le 20/10/2017 à 11:30

Daryl ne sera plus le même dans The Walking Dead. Après avoir été enfermé et torturé par Dwight, le fidèle allié de Rick prépare sa revanche. Dans un entretien au magazine Entertainment Weekly,Norman Reedus (son interprète), s'est confié comme jamais sur son personnage. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



"Daryl vient pour se venger cette année. C'est tout ce qu'il a en tête. Il est prêt à tuer tout le monde, peu importe ce que le groupe dit, ce que Rick dit ou prépare", explique Norman Reedus à EW. Ce qui laisserait présager quelques tensions avec Rick, qui est plus raisonné que son compagnon. Aveuglé par la vengeance, Daryl pourrait mettre en péril certaines missions des Communautés engagées dans lutte contre Negan et ses Sauveurs.

Et comment Daryl se comportera-t-il face à Dwight, son ancien geôlier qui a rejoint Rick ? La tension sera palpable entre les deux hommes. Reste à savoir si Rick parviendra à calmer les ardeurs de son ami... Il faudra encore patienter quelques jours avant de savoir le fin mot de cette histoire.