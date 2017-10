Negan et batte Lucille qui terrorise les héros de la série "The Walking Dead"

publié le 18/10/2017 à 12:19

Negan n'est pas prêt d'agrandir son fan-club. À quelques jours de la diffusion de la saison 8 de The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan qui l'interprète, s'est confié. L'acteur, qui a pourtant défendu son personnage la semaine dernière, explique que les fans le détesteront encore plus après cette saison. "Je pense que je n'oublierai pas cette année, tellement j'avais de faux sang sur moi", résume-t-il au New York Daily News. Ce qui laisse entendre que le leader des Sauveurs n'est pas prêt de poser sa batte dans les prochains épisodes.





Avec Negan, The Walking Dead a trouvé son méchant le plus brutal et psychopathe. La saison 8 sera d'ailleurs centrée sur la révolte des Communautés contre son régime de la terreur. Et les acteurs qui ont pu se confier sur ces nouveaux épisodes ont tous expliqué que ce serait un véritable carnage. Negan fera tout pour tuer quiconque voudra le détrôner, comme Rick qui a réussi à rallier le Royaume et la Colline dans cette guerre.

Après avoir sauvagement assassiné Glenn et Abraham au début de la saison 7 et dévoilé son goût pour le sang, Negan fascine et dégoûte les fans. Mais avec cette nouvelle confession, cela ne risque d'aider ses détracteurs à l'apprécier cette année.