publié le 10/04/2017 à 11:17

La générale Leia Organa continuera l'aventure Star Wars, malgré le décès de Carrie Fisher, survenu brutalement en décembre dernier. Beaucoup de questions entouraient sa présence ou absence dans les prochains épisodes Star Wars. Si Carrie Fisher avait pu tourner l'épisode 8 en entier, on ne savait pas si l'histoire serait modifiée pour l'épisode 9. Mais LucasFilm et Disney ont tenu à rassurer les fans : le synopsis des Derniers Jedi restera intact. Le doute subsistait quand même sur sa future présence dans l'épisode 9. Todd Fisher, son frère, y a mis fin le week-end dernier dans un entretien pour le New York Daily News.



"Nous nous sommes [Billie Lourd, la fille de Carrie, et Todd] dit : 'Comment sort-on Carrie [de l'univers Star Wars] ?' La réponse est : 'On ne le fait' (...) Je pense que sa présence maintenant est encore plus puissante qu'elle ne le fut, comme Obi-Wan - il devient plus puissant une fois que le sabre l'a découpé [dans l'épisode 4]. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour Carrie. Les gens méritent de la revoir à l'écran. Son héritage doit perdurer", a-t-il confié au magazine américain.



Cependant, on ne sait pas vraiment comment Carrie Fisher continuera d’apparaître dans cet épisode 9, sa mort étant survenue bien avant le tournage. D'autant que Disney et LucasFilm ont expliqué il y a quelques mois qu'elle ne sera pas reconstituée en effets spéciaux, contrairement à Grand Moff Tarkin pour Rogue One, le premier spin-off de la franchise.

La présence de Leia Organa dans Star Wars 9 devrait donc reposer sur l'utilisation d'images déjà existantes de Carrie Fisher. "Je ne suis pas le seul à décider, mais je pense que les gens méritent qu'elle soit là. Elle leur appartient", a conclu Todd Fisher.