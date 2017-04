publié le 11/04/2017 à 20:13

C'est la bande-annonce que tout le monde attend. Celle de Star Wars 8, le prochain épisode de la saga créée par George Lucas. En effet, contrairement à celle du Réveil de la Force (épisode 7) qui avait été diffusée plus d'un an avant sa sortie en salles (le 16 décembre 2015), celle des Derniers Jedi n'a toujours pas été dévoilée.



Pourquoi un tel retard ? Tout d'abord, LucasFilm et Disney ont souhaité donner un maximum de visibilité à Rogue One, le premier spin-off de la saga, et assurer son succès au box-office (530 millions de dollars uniquement aux États-Unis, pari gagné). Ensuite, la disparition subite de Carrie Fisher, l'inoubliable interprète de la princesse Leia, en décembre dernier, a bouleversé la planète entière et repoussé le calendrier initialement prévu.

L'attente est bientôt terminée. Le tout premier trailer des Derniers Jedi (le titre français de Star Wars 8, qui nourrit tant de théories chez les fans) devrait être présenté à l'occasion de la Star Wars Celebration 2017. L'événement se tiendra du 13 au 16 avril à Orlando, en Floride. Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm, avait d'ailleurs annoncé en janvier dernier que le trailer allait être dévoilé "au printemps 2017".





La Star Wars Celebration sera rythmée entre autres par une conférence célébrant les 40 ans de Star Wars, un hommage à Carrie Fisher et des nouvelles concernant le jeu BattleFront II. Le site spécialisé Star Wars News Net a aussi annoncé que le trailer allait bien sortir pendant la "SWC".

#TheLastJedi trailer that will debut at #SWCO will definitely have the "full trailer" feel, not just a brief teaser. ;)

Almost there... pic.twitter.com/fLtHSHWsNj — SWNN (@StarWarsNewsNet) 9 avril 2017

Le 13 ou le 14 avril ?

Il y a donc de fortes chances que la bande-annonce soit projetée pendant l'une des conférences de la "SWC". Plusieurs dates circulent. Soit le jeudi 13 avril, entre 17 et 19 heures pour Paris, lors de la conférence d'ouverture dédiée aux 40 ans de Star Wars, où l'on verra Kathleen Kennedy, Mark Hamill et Hayden Christensen (Anakin Skywalker dans les épisodes 2 et 3).



Sinon, la bande-annonce pourrait surgir le vendredi 14 avril, à partir de 17 heures pour Paris, pendant la conférence spéciale sur Les Derniers Jedi, qui sera animée par le réalisateur Rian Johnson. On parie déjà que le réalisateur va nous donner de nombreux détails sur le huitième épisode, attendu en salles le 13 décembre prochain.



Dans les deux cas, nous allons enfin découvrir les premières images de l'épisode 8 cette semaine. Si le site Making Star Wars a déjà réussi à mettre la main sur quelques extraits, lui permettant d'évoquer le premier adversaire de Rey ou la guérison de Finn, l'impatience reste toujours intacte chez les fans de Star Wars. La bande-annonce sera "plus longue qu'un teaser", a assuré Star Wars News Net.