publié le 13/04/2017 à 19:22

"Elle sera toujours la princesse", a dit, ému, George Lucas, le créateur de la saga Star Wars. L'un des moments les plus forts de la première journée de la Star Wars Celebration est sans conteste l'hommage rendu à Carrie Fisher, regrettée princesse Leia, disparue le 27 décembre dernier. Après les discours émus de George Lucas, Mark Hamill et Kathleen Kennedy et enfin de la fille de l'actrice, Billie Lourd, les fans ont pu découvrir une vidéo de près de cinq minutes, réunissant les meilleurs moments de Carrie Fisher, de son rôle de princesse Leia à sa disparition.



Des images extraites des films Star Wars sont dévoilées dans cette vidéo, mais aussi des instants de tournage, des interviews, comme autant de grands moments de la vie de l'actrice retracés dans ce bouleversant hommage. Mais l'instant le plus fort de ce film restera la célèbre réplique de la Princesse Leia, qui appelle à l'aide à Obi-Wan Kenobi à l'aide d'un hologramme.

Dans la vidéo hommage, on retrouve cette fameuse tirade à deux reprises, l'une dans l'épisode IV de Star Wars, l'autre, extraite d'une interview très récente, lors de laquelle, émue, Carrie Fisher conclut par : "Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir". Des moments forcément touchants qui, en guise d'ouverture de cette édition 2017 de la Star Wars Celebration, promettent de marquer longtemps les mémoires des fans de la saga.