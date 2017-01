Quelques heures après l'annonce du titre du huitième épisode de "Star Wars", celui qui incarne Luke Skywalker dans la saga a donné son avis sur "The Last Jedi".

par Lucie Valais publié le 24/01/2017 à 10:14

Le titre du prochain Star Wars est à peine sorti, ce lundi 23 janvier, qu'il a déjà déclenché une vague de nouvelles théories et autres spéculations. The Last Jedi. À qui cet intitulé, et sa couleur rouge - une première en quarante ans - peuvent-il bien faire référence ? Si les réalisateurs de l'épisode 8 de la saga réussissent une fois de plus à faire monter le suspens, deux des acteurs de Star Wars ont également tenu à réagir.



"On m'a dit le titre pendant le tournage de l'épisode 8, explique Mark Hamill. Et là j'ai dit aux gars 'Ne me dîtes pas des trucs pareils, je parle en dormant' ! Ils sont tellement paranoïaques sur les éventuelles fuites. Ça a vraiment évolué et c'est plutôt drôle car quand on faisait la trilogie originale, tout le monde s'en foutait !", ajoute celui qui incarne le légendaire Jedi, Luke Skywalker.



Quant à son avis sur The Last Jedi, l'acteur explique simplement : "ça me fait penser à une sorte de samouraï. C'est très simple et minimaliste, j'aime ça". Daisy Ridley, qui incarne la jeune Rey, a également réagi à l'intitulé du prochain Star Wars, qui sortira en salles le 15 décembre 2017. Sur Facebook, elle a partagé une photo d'elle - un meme -, dans lequel l'actrice semble ravie.