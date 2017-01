Le compte Twitter de "Star Wars" a surpris tous les fans en dévoilant le titre de l'épisode 8 "The Last Jedi" qui laissent de nombreuses questions en suspend avant sa sortie.

par Capucine Trollion publié le 24/01/2017 à 17:57

Rarement un titre de film n'a suscité autant d'engouement. Ce sont trois mots qui bouleversent toute la galaxie Star Wars. The Last Jedi est donc le nom officiel du prochain épisode de la saga et déjà les fans ne cessent de réfléchir à sa signification. Qui peut être le dernier Jedi ? Que va-t-il se passer dans ce nouvel épisode dédié aux Skywalker ? Et enfin, pourquoi le titre est-il en rouge ? Tant de questions qui n'ont pas de réponses officielles pour le moment. Mais, cela n'empêche de décortiquer les détails et d'en trouver les significations.



Presque 40 ans après Un nouvel espoir, l'engouement pour Star Wars n'a pas pris une ride. La preuve avec la révélation du titre de l'épisode 8, attendu le 15 décembre prochain au cinéma, qui a fait vibrer les fans du monde entier. Il faut dire que tous les regards sont tournés vers la suite du Réveil de la Force, qui a démarré une nouvelle saga en 2015, après celles de George Lucas. Si tout le monde se demande qui sont les parents de Rey, qu'on découvrira dans l'épisode 8, l'avenir de Luke cristallise de nombreuses attentes.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq — Star Wars (@starwars) 23 janvier 2017

1. Qui est "The Last Jedi" ?

C'est bien évidemment LA question que tout le monde se pose puisqu'elle concerne directement le héros de cet épisode 8. Si plusieurs théories sont en lice : Luke, Leia, Kylo Ren et Rey, il paraît de plus en plus probable que ce soit Luke Skywalker. D'abord parce qu'il est nommé "The Last Jedi" dans le générique de l'épisode 7, ensuite parce qu'il reste le seul représentant de l'Ordre Jedi à ce jour, Rey n'étant même pas encore une Padawan.

If people are wondering who "the last Jedi" is, they already kinda spelled it out in the last movie. It's Luke. #StarWars #TheLastJedi pic.twitter.com/ly7gTZN9yF — Michael Schroeder (@TheSchroeder) 23 janvier 2017

Même si elle est l'Élue, celle qui possède la Force, encore plus puissante que Kylo Ren, sans formation. Mais, c'est quand même Luke que les fans attendent, surtout après son apparition quasi-christique à la fin du Réveil de la Force. Le fils de Leia et Han Solo n'est pas en reste puisqu'il est quand même le seul héritier Skywalker (connu), qui a choisit le Côté Obscur. Pourtant, il se murmure qu'il pourrait suivre le destin de son grand-père et revenir dans la Lumière.

2. Que signifient les lettres rouges ?

Alors, il faut quand même rectifier ce que certains ont dit au préalable. Ce n'est pas la première fois qu'un film Star Wars s'affiche avec un logo rouge. Le Retour de Jedi (épisode 6) se nommait à l'origine The Revenge of The Jedi ("La Revanche du Jedi") et le titre était en rouge, tout comme La Revanche des Sith (épisode 3) Le premier est devenu Le retour du Jedi en lettre dorées, le second bien que très sombre a lui aussi pris la couleur emblématique de la sage. The Last Jedi n'annonce donc pas forcément un film tragique.



Les deux épisodes représentent cependant la fin de la prélogie et celle de la saga originelle dédiée aux Skywalker. Se pourrait-il donc que l'épisode 8 achève un autre chapitre de la famille ? Encore une fois, rien n'est acquis puisque le tweet officiel annonce que The Last Jedi est le "next chapter" de la saga Skywalker. Ce n'est donc pas le dernier, mais le prochain ! Enfin, le rouge étant la couleur des Sith, on pourrait penser que Kylo Ren est en réalité le dernier Jedi si Rey ne termine pas sa formation dans l'épisode 8.

3. Luke Skywalker va-t-il mourir ?

Si de nombreux fans pensent à cette théorie avec la couleur du titre + le nom de Luke, il n'empêche que Mark Hamill n'a pas confirmé la rumeur de sa mort, déjà née il y a quelques mois. En septembre dernier, il avait en effet tweeté qu'il n'allait pas revoir son menton sans barbe (qu'il porte pour son rôle) de sitôt, "au moins jusqu'à l'épisode 9". Une preuve suffisante de sa présence sur le tournage, et dans le film, même si cela peut être une courte apparition. Quoiqu'il en soit, Luke sera bien dans l'épisode 8, pour la formation de Rey, pour dévoiler ce qui mal tourné avec Kylo Ren et on, l'espère, retrouver sa sœur jumelle Leia.

4. Parle-t-on de Jedi au singulier ou au pluriel ?

C'est une petite exception orthographique de la galaxie : Jedi ne prend pas de "s" au pluriel, dans toutes les langues. Cela change ainsi complètement la signification du titre. Car, si c'est au pluriel, on pourrait parier sur Rey et Luke Skywalker, voir le Maître et le Padawan, accompagné de Kylo Ren. L'ancien apprenti de Luke pourrait effectivement quitter le Côté Obscur lors d'une scène avec sa mère Leia. Là encore, la version française du titre pourrait aider. Encore un peu de patience avant que cette version soit 'vérifiée juridiquement,' a expliqué un membre de Disney France à RTL.fr.

4. Quand la bande-annonce de l'épisode 8 sera-t-elle dévoilée ?

Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm, a annoncé la première bande-annonce pour "le printemps prochain". Ce qui coïnciderait avec les 40 ans de la saga, célébré par la sortie américaine d'Un nouvel espoir. Et c'est en avril qu'aura aussi lieu la Star Wars Celebration (du 13 au 16), la grand-messe de la galaxie très très lointaine, en compagnie du casting de la saga et un hommage très attendu à Carrie Fisher, disparue le 27 décembre dernier.



Pour autant, il se pourrait bien qu'un teaser soit dévoilé pendant le Super Bowl, le 5 février, l’événement sportif de l'année aux États-Unis. C'est d'ailleurs l'une des traditions de la compétition sportive : dévoiler des bandes-annonces événements, comme une Comic Con. Il faudra donc ouvrir l’œil.