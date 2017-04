publié le 13/04/2017 à 07:12

C'est l'événement de la semaine pour tous les fans de Star Wars des quatre coins du monde. La Star Wars Celebration, qui se déroule du 13 au 16 avril à Orlando en Floride. Au programme : des conférences avec les acteurs, mais aussi les réalisateurs de la saga, sans oublier de bonnes surprises comme la très attendue bande-annonce de Star Wars 8, dont la sortie est prévue le 13 décembre prochain. Plus encore, cette Star Wars Celebration 2017 sera marquée par les 40 ans de l'univers créé par Georges Lucas, la disparition de Carrie Fisher (la princesse Leia), en décembre dernier, pourrait donner lieu à quelques moment de forte émotion.



La Star Wars Celebration est le plus gros rassemblement de fans Star Wars de l'année. La première édition a eu lieu en 1999 dans le Colorado pour la sortie de Star Wars, épisode I : La Menace fantôme. Des images du film avaient été dévoilées ainsi que Duel of the Dates de John Williams, thème musical qu'on entend pendant le combat du Sith Dark Maul contre le Jedi Qui-Gon Jinn.

Pour cette "SWC" 2017, Disney et LucasFilm ont prévu un planning en or pour les spectateurs à Orlando, mais aussi les fans sur Internet puisque certaines conférences seront retransmises en streaming. La rédaction vous en dit plus sur cet événement à ne pas manquer.

L'affiche de la Star Wars Celebration 2017 Crédit : Disney / LucasFilm

1. Elle va démarrer avec les 40 ans de Star Wars le 13 avril de à 17h

Il y a 40 ans, le 12 avril 1977 paraissait Star Wars 1, le premier comics de Star Wars. C'est à ce moment que le monde a découvert l'existence de la princesse Leia, Luke Skywalker ou encore Dark Vador. Et le 25 mai de la même année, Un nouvel espoir sortait dans les salles américaines. La galaxie Star Wars est née. C'est donc naturellement par cet anniversaire que la "SWC" s'ouvre.

Le premier comics "Star Wars" sorti le 12 avril 1977

Parmi les nombreux invités annoncés : Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker , mais aussi Ian McDiarmid (l'Empereur Palpatine des épisodes 1 à 6), Billy Dee Williams (Lando Calrissian épisodes 5 et 6), Peter Mayhew (Chewbacca) Anthony Daniels (C3-PO) et Hayden Christensen (Anakin Skywalker dans les épisode 2 et 3). Ces deux heures de conférences seront animées par Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm. Selon les rumeurs, on pourrait aussi s'attendre à la bande-annonce de Star Wars 8 pour électriser la foule dès l'ouverture de la Celebration.

2. Il y a aura une conférence sur "Star Wars 8" le 14 avril à 17h

C'est la seconde conférence que les fans vont prendre d'assaut. Deux ans après Star Wars 7, on va enfin avoir des détails officiels sur ce nouvel épisode, réalisé par Rian Johnson. Il sera d'ailleurs l'animateur de ce panel, où la bande-annonce est attendue comme le Messie. Même si LucasFilm et Disney entretiennent le secret autour de l'intrigue des Derniers Jedi, on devrait en savoir plus sur les retours de Rey, Finn et Kylo Ren... Luke Skywalker, personnage principal du film, devrait encore être entouré de mystères avant la sortie du film le 13 décembre prochain.

3. Mark Hamill rendra hommage à Carrie Fisher le 14 avril à 23h30

Qui mieux que Mark Hamill peut rendre hommage à Carrie Fisher ? L'acteur qui incarne le frère jumeau de la princesse Leia depuis 1977 sera seul sur scène pour évoquer le souvenir de sa partenaire à l'écran, disparue brutalement le 27 décembre dernier à la suite de complications dues à une crise cardiaque. Beaucoup d'émotions en perspective. Après l'annonce de la disparition, il avait écrit une touchante lettre à sa "princesse", avant de rendre par la suite hommage à Debbie Reynolds, la mère de Carrie Fisher, décédée peu de temps après sa fille.

4. Des conférences à suivre en direct

Préparez vos montres ! 4 conférences de la Star Wars Celebration seront diffusées en direct sur le site Star Wars depuis Orlando. Rendez-vous donc le 13 avril de 17h à 18h30 pour les 40 ans de Star Wars. Vendredi 14 avril, ce sera le panel des Derniers Jedi qui sera diffusé également de 17h à 18h30. Enfin, les deux présences de Mark Hamill, le vendredi à 23h30 et le dimanche à 19h.