publié le 25/03/2017 à 09:05

Vers un retour des planètes emblématiques de Star Wars dans les deux prochains épisodes ? Les spéculations ont le vent en poupe depuis les informations publiées par le site Star Wars News Net. Selon le site, les trois anciennes planètes de la saga, Tatooine, Mustaphar et Endor, pourraient faire leur grand retour dans Star Wars : Les Derniers Jedi et Star Wars 9.



Si la dernière trilogie a donné naissance à de nouvelles planètes, Jakku (la planète de Rey) ou encore Ahch-To (où se trouve Luke Skywalker), il apparaît fort probable que les prochains épisodes fassent donc la place belle à Tatooine, la planète d'origine de Luke Skywalker et de son père Anakin, Endor, là où se sont affrontés les rebelles et l'Empire dans l'épisode 6 et Mustaphar, théâtre de l'affrontement entre Obi-Wan Kenobi et Anakin dans l'épisode 3.

Selon Screen Rant, le retour de Tatooine pourrait donner lieu à un "voyage initiatique", soit pour Luke, soit pour Kylo Ren qui voue une admiration sans limites pour son grand-père Dark Vador. Pour Mustafar, étant donné qu'il est fort probable que l'épisode nous en dise plus sur les raisons qui ont conduit Kylo Ren à passer du Côté Obscur, un voyage sur cette planète est envisageable. De même pour Endor, lieu clé à revisiter, car c'est là que l'Empire a été vaincu. L'occasion de découvrir les origines du Premier Ordre ? Les questions restent en suspend jusqu'à la sortie de l'épisode 8, le 13 décembre 2017.