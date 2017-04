publié le 13/04/2017 à 16:45

C'est le rendez-vous incontournable pour tous les fans de la saga. La Star Wars Celebration s'ouvre jeudi 13 avril à 11 heures (heure locale, 17 heures en France) à Orlando en Floride pour quatre jours. Quatre jours pour une multitude de conférences avec les acteurs et les réalisateurs mais aussi de nombreuses surprises, à l'instar de la très (très) attendue bande-annonce de Star Wars 8, dans les salles le 13 décembre 2017.



Si les fans présents à Orlando vont pouvoir évoluer au rythme des dizaines de conférences prévues tout au long de ce weekend, seulement quatre d'entre elles seront diffusées en direct sur le site de Star Wars. Le premier rendez-vous est fixé le 13 avril de 17h à 18h30 (heure française) pour les 40 ans de la saga. Vendredi 14 avril, c'est toute la troupe des Derniers Jedi qui sera diffusée en direct vidéo, là aussi entre 17h et 18h30 en France, et toujours sur le même site. Enfin, les deux passages de Mark Hamill seront diffusés le vendredi à 23h30 et le dimanche à 19h.

Mark Hamill, qui incarne Luke Skywalker, le frère jumeau de la princesse Leia depuis 1977, sera seul sur scène pour évoquer le souvenir de Carrie Fisher, sa partenaire à l'écran, disparue brutalement le 27 décembre dernier à la suite de complications dues à une crise cardiaque. Une séquence de la Star Wars Celebration qui promet de vives émotions.