publié le 16/03/2017 à 08:05

Comment Dark Vador est-il devenu Dark Vador ? C'est ce que pourront découvrir les fans de Star Wars dans une nouvelle série de comics éditée par Marvel. Prévu pour juin 2017 aux États-Unis, le comics reviendra sur l'histoire de Vador, juste après La Revanche des Sith (l'épisode 3) et son terrible combat contre Obi-Wan Kenobi, son ancien maître Jedi. Dark Vador devient alors le disciple de l'Empereur, un Sith très puissant qui lui fera devenir le personnage que l'on connaît dans les épisodes 4,5 et 6.



Intitulée Darth Vader, cette série de comics est la seconde dédiée au père de Luke et Leia Skywalker. La première, écrite par Kieron Gillen et sorti en 2015, nous plongeait dans les aventures du Seigneur Sith entre Un nouvel espoir (l'épisode 4) et L'Empire contre-attaque (épisode 5). "La colère est intense pour Vador dans Darth Vader, alors qu'avec Kieron Gillen, il était présenté comme un vieux crocodile qui n'avait plus vraiment de challenges", explique Charles Soude, qui a écrit Darth Vader, dans un entretien pour IGN.

Charles Soude nous emmène donc dans le passé de Dark Vador que l'on n'a jamais vu au cinéma. La rédaction vous en dit plus sur ce prochain comics qui devrait ravir la communauté Star Wars puisque Dark Vador est l'un des méchants les plus connus de la pop culture et que son apparition dans Rogue One, le premier spin-off de la franchise, a électrisé les foules.

1. Les origines de son sabre laser rouge

C'est le point de départ de Darth Vader : la quête du héros pour se fabriquer une nouvelle arme. Au départ, Anakin possède un sabre bleu, récupéré par Obi-Wan Kenobi, qui en fait don à Luke Skywalker, le fils de Vador, dans l'épisode 4. Des années plus tard, ce sabre se retrouve entre les mains de Maz Kanata puis de Rey, l'héroïne du Réveil de la Force (épisode 7). "Quelle meilleure façon de commencer cette énorme série qu'une quête pour trouver une épée magique ? Cela permettra aussi d'explorer la mythologie qui entoure les sabres laser. Je suis très chanceux d'avoir pu raconter cette histoire", a expliqué Charles Soude.

2. Sa vie sans Padme

Padme était le grand amour d'Anakin, qui avait rejoint le Côté Obscur, pensant acquérir le pouvoir de la garder en vie. Quand il se réveille dans l'armure de Dark Vador dans l'épisode 3, on le voit hurler de désespoir quand l'Empereur lui annonce que Padme est finalement morte.



Le comics nous montrera comment Vador a appris à vivre sans l'amour de sa vie et, surtout, à trouver un but à sa vie. "Il ne sait pas encore à quoi va ressembler son quotidien et quel est son but dans la vie. Il va donc essayer de comprendre tout ça, ce qu'est la vie sans Padme, mais aussi ce qu'est la vie d'un Sith, car tout ceci est nouveau pour lui", résume l'auteur Charles Soude.

3. Son apprentissage du Côté Obscur de la Force

C'est l'une des pièces du passé de Vador que l'on ignore complètement. Avant de pouvoir étrangler les soldats de l'Empire par sa simple Force, il a dû s'entraîner, comme les Padawan le font avant de devenir Jedi. "Il va aussi réellement explorer le Côté Obscur de la Force d'une manière totalement décomplexée. Tout est nouveau pour lui. Il va apprendre ce qu'est être un Sith. Il n'a pas à se cacher des Jedi", détaille Charles Soude. L'Empereur sera donc l'un des personnages importants du comics. C'est en effet lui qui initie Vador au Côté Obscur de la Force.