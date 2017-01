THÉORIE - Le grand méchant de la nouvelle saga pourrait se dévoiler un peu plus dans l'épisode 8, "The Last Jedi". Attention, certaines rumeurs sont à prendre avec des pincettes, il peut y avoir des spoilers.

29/01/2017

C'est l'un des personnages les plus mystérieux de la nouvelle saga. Découvert dans l'épisode 7, le Suprême Leader Snoke, est le méchant par excellence, Maître de Kylo Ren et Sith aguerri. On ne sait pas encore qui il est réellement, mais on est curieux de découvrir ce qu'il nous réserve dans The Last Jedi. Selon les dernières rumeurs, il ne devrait pas ménager Rey et son jeune apprenti, Kylo Ren. Une chose est sûre : Snoke aura un rôle important dans l'épisode 8, attendu dans les salles le 15 décembre prochain.



Le mystère autour du Suprême Leader va-t-il se dissiper ? C'est bien ce que souhaitent les fans, surtout avec si peu d'informations disponibles sur le méchant découvert dans l'épisode 7. D'autant que ce personnage à l'allure maladive, n'est pas sans rappeler l'Empereur, après l’attaque de Mace Windu dans l'épisode 3, mais aussi Dark Vador, sans son masque. Ce sont des petits détails qui permettent d'envisager ce que nous réserve le Leader pour l'épisode 8. Si certaines hypothèses sont à prendre avec des pincettes, elles peuvent être aussi des spoilers, juste après ce GIF.

Il pourrait trahir Kylo Ren

C'est un peu l'idée que les fans se font depuis un moment : Snoke se servirait seulement de Kylo Ren dans un but précis. Et il se pourrait bien que ce soit Rey, l'objectif principal du Suprême Leader. Selon le YouTubeur Mike Zerok (ne levez pas les yeux au ciel, ses théories sont souvent reprises dans la presse américaine), Snoke va achever la formation de Kylo Ren, comme il l'annonce à la fin du Réveil de la Force, pour en faire un Sith capable de battre Rey. On pourrait donc assister à deux formations dans The Last Jedi : l'une du bon côté de la Force et l'autre du Côté Obscur.



Et avec un peu de chances, le Suprême Leader révélera les secrets de son identité, ou du moins sa rencontre avec Kylo Ren. Il se murmure d'ailleurs que de nombreuses scènes de flashbacks sont à prévoir dans cet épisode, ce qui nous permettrait enfin de découvrir Kylo en tant que Ben Solo, mais aussi les parents de Rey, et l'exil de Luke Skywalker.

Et si Snoke attirait Rey du Côté Obscur ?

Kylo Ren devrait terminer son apprentissage dans l'épisode 8 et revenir plus fort que jamais. Il faut dire qu'il en a gros sur le casque : dans le premier film, il s'est fait terrassé par Rey, qui n'a aucune formation, et celle-ci a récupéré le sabre laser de son grand-père ! Sans parler de ses pulsions colériques, emblématiques du Côté Obscur, vous obtenez un Kylo prêt à tout. Et ça, Snoke le sait bien, tout comme Palpatine savait exploiter les points faibles d'Anakin. Sauf que cette fois, Snoke ne veut pas que Kylo Ren devienne Vador. Il pourrait très bien remplacer le jeune homme par Rey, car elle a la Force qui lui permettrait de devenir une puissante Sith. Avec la jeune femme, Snoke arriverait à écraser la Rébellion.



Cela ne vous rappelle rien ? Si bien sûr, la scène de l'épisode 6 entre l'Empereur, Vador et Luke. La même où le Seigneur Sith veut convaincre Luke de rallier le Côté Obscur et de prendre la place de Vador. Si Luke tient bon et qu'il est sauvé par son père, qu'en sera-t-il de Rey ? Difficile de penser qu'elle va choisir de devenir un Sith. À moins qu'elle ne soit la réincarnation de Dark Vador, comme le supposent de plus en plus certains fans...