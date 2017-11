"Justice League" : tout ce qu’il faut savoir avant d’aller voir le film

publié le 14/11/2017 à 17:20

DC Comics tente de rattraper son retard. Alors que Marvel a déjà sorti avec maestria deux films sur son alliance de super-héros, les Avengers, l’historique rivale contre-attaque avec sa Justice League, attendue en salles ce mercredi 15 novembre. Au menu de cette ligue extraordinaire, le nec plus ultra de l’écurie DC : Batman, Wonder Woman, mais aussi des personnages moins connus du grand public comme Flash, Cyborg et Aquaman.



Warner et DC Comics jouent gros, et ils le savent. Leurs précédents essais, Batman V Superman et Suicide Squad, n’ont pas vraiment obtenu le succès escompté, restant en-deçà du symbolique milliard de dollars de recettes au box office mondial.



Toutefois, DC semble dernièrement avoir enfin repris du poil de la bête avec Wonder Woman, métrage tout à la gloire de l’Amazone, réel premier succès public et critique de l’univers partagé "DC Extended Universe". Justice League sera-t-il le blockbuster qui confirmera cette positive mouvance ?



Voici, point par point, ce que nous savons déjà de cette prochaine itération super héroïque. Attention, cela va sans dire, mais on le dit quand même : cet article comprend de nombreux spoilers sur les films DC Comics.



Steppenwolf comme Némésis

Steppenwolf est un guerrier lourdement armé Crédit : DC Comics

L’histoire reprend là où Batman V Superman s’est achevé. Souvenez-vous : Superman s’est héroïquement sacrifié pour sauver le monde de Doomsday. Après son enterrement, Bruce Wayne (Batman) et Wonder Woman partent donc chercher Aquaman, Cyborg et Flash pour composer la Justice League, "dream team" de DC Comics afin de combattre Steppenwolf.



D’aucuns connaissent la recette : à chaque film d’action son grand ennemi à vaincre lors d’un duel final ardent, se voulant mémorable. Steppenwolf a donc été choisi pour être cette bête noire. Ciarán Hinds (Mance Rayder dans Game of Thrones) lui prête ses traits.



Général de l'armée d'Apokolips (une planète percée de puits de feu), il est l’oncle de Darkseid, vu dans les visions troubles de Bruce Wayne dans Batman V Superman. Il est surtout doté de pouvoirs extraordinaires, dont celui d’être immortel. Dire qu’il donne du fil à retordre à nos héros relève alors du doux euphémisme : les lecteurs de comics le savent, le personnage a déjà botté les fesses de Superman et Wonder Woman sans difficulté. Sa déclinaison sur grand écran s'annonce tout aussi redoutable.



Darkseid, l’autre "homme" à abattre

Darkseid est l"un des super-vilains les plus puissants de DC Comics Crédit : DC Comics

Cadrons les choses d’entrée : Darkseid est aussi terrible que Steppenwolf, et n’a rien du second couteau là juste pour remplir le background. Rayons désintégrateurs, pouvoir de téléportation ou de résurrection, le personnage est un adversaire redoutable.



Et donc, forcément, redouté. La légende dit même qu’il aurait inspiré Thanos, alias le super-vilain des Studios Marvel, ennemi numéro 1 des Avengers ! Dans Justice League, il charge Steppenwolf de trouver trois artefacts cachés sur Terre : les Mother Boxes.

Superman, de retour en costume noir

C’était un secret de polichinelle : Superman est bel et bien de la partie, revenu d’entre les morts, à l’instar de la suite du comics La Mort de Superman, dont Batman V Superman s'inspirait fortement. Cette renaissance est aussi visuelle et passe donc par l’emblématique costume, jadis rouge et bleu, désormais tout de noir.

Le costume noir de Superman se sert des rayons du soleil Crédit : DC Comics

Plus qu’esthétique, elle offre aussi et surtout de nouveaux pouvoir à son détenteur kryptonien, particulièrement affaibli. Le "Solar Suit" contribue pleinement à sa guérison. Mais, n’est pas sans défaut : comme son nom l’indique, le vêtement est dépendant du soleil, absorbant ses rayons et donnant ses pouvoirs à Superman. Bref, si le surhomme est bien de retour, il n’a jamais été aussi faillible...



L'importance des Mother Boxes

Une Mother Box dans le trailer de "Justice League" Crédit : capture d'écran YouTube

Ordinateurs conscients venus d’Apokolips, les Mother Boxes sont les pierres angulaires de Justice League. Le père de Victor Stone (alias Cyborg) en a d'ailleurs utilisé une pour secourir son fils. La sienne est d’ailleurs visible dans l’un des nombreux trailers diffusés. Toujours dans les bandes-annonces partagées par Warner, une deuxième est aussi possiblement perceptible près de Mera (Amber Heard), au milieu des eaux, alors dissimulée dans le royaume d’Aquaman… Serait-ce grâce à une Mother Box que Superman est revenu des limbes ?



Un film beaucoup plus orienté "humour"

Attention, ne nous méprenons pas : Justice League n'est pas une comédie de boulevard. Mais les différents extraits dévoilés ne s'en cachent point et donne le la : le film est à mille lieues du ton solennel de ses prédécesseurs. Flash, Cyborg, et, dans une mesure moindre, Bruce Wayne lui-même… Tous ont l’air d’avoir mangé un clown avant de reprendre du service !



Une bouffée d’air frais que l’on doit aux nombreux reshoots. Le but ? Plaire, comme Marvel, à une audience plus jeune et ainsi durer dans le temps. Et si, dans un premier temps, Ben Affleck affirmait que le côté sombre de son personnage était nécessaire, il revendique désormais "davantage de place pour l’humour". Pour le meilleur ou pour le pire (du rire) ?