publié le 08/11/2017 à 13:04

Quelques jours avant sa sortie, Justice League met le paquet sur la promotion. Lors d'un événement à Londres, le journaliste de la chaîne SYFY a repéré deux étonnants hommages à Prince et David Bowie.



Les deux musiciens disparus l'année dernière se retrouvent en une du Metropolis Post, un journal de la ville de Superman. Le Kryptonien est d'ailleurs aux côtés des deux stars de la chanson sous le titre : "Sont-ils retournés dans leur planète ? Une vague mystérieuse de disparitions de héros".

Un hommage qui ne manquera pas de faire sourire les fans de David Bowie et Prince, souvent nommés comme "les extra-terrestres de la musique". On remarque aussi dans cette une du Metropolis Post et du Daily Planet que le monde va mal depuis la disparition de Superman. L'eau de Metropolis est contaminée à cause d'une fracture hydraulique, un germe surpuissant pourrait menacer l'humanité et des malformations congénitales affolent les scientifiques...



Couple cool tidbits caught at #justiceleague activation in London, including David Bowie & Prince?? - @aaronsagers pic.twitter.com/5LZBCVNaw1 — SYFY WIRE (@SyfyWire) 3 novembre 2017

Reste à découvrir la cause de tous ces maux qui pourrait être liés à l'attaque de Doomsday dans Batman V Superman. On en découvrir plus le 15 novembre lors de la sortie de Justice League dans les salles.