publié le 12/02/2017 à 10:02

C'est l'un des films les plus attendus de 2017. Justice League, qui ne sort en salles que dans neuf mois (le 15 novembre exactement), se dévoile petit à petit. Dernier aperçu en date : une photo sur laquelle apparaissent Wonder Woman, Aquaman et Cyborg. Le cliché montre ce dernier arborant une mystérieuse arme hyper badass, qui laisse entrevoir la surpuissance du personnage mi-homme, mi-robot. Une nouvel élément qui permet de supposer que ce super-héros, s'il est peut-être le moins connu de l'équipe, pourrait tenir une place centrale dans le long-métrage de Zack Snyder.



Cette supposition s'impose de plus en plus dans l'esprit des fans : Cyborg (incarné par Ray Fisher) tiendrait un rôle-clé de l'intrigue de Justice League, dans lequel il unira ses forces à celles de Batman, Aquaman, Wonder Woman, The Flash et Superman. Une hypothèse alimentée par de nombreux indices, distillés avec parcimonie à travers les images et le trailer du film. Cyborg est-il le vrai héros de Justice League ? Voici les signes qui permettent de le supposer.

Il serait la cible du grand méchant du film

Cyborg est un super-héros malgré lui. Son armure, dont il ne peut se départir, il la doit à son père. Ce dernier l'a transformé en machine après un terrible accident afin qu'il survive. Pour cela, il fusionne son fils avec une Mother Box. Et c'est justement après ces super-ordinateurs qu'en a Steppenwolf, le grand méchant du film interprété par Ciarán Hinds (Mance Rayder dans Game of Thrones).

Steppenwolf est un général de l'armée de d'Apokolips, la planète funeste bien connue des amateurs de DC Comics. Et comme le rapporte Cinema Blend, son objectif dans le long-métrage sera d'approcher la Terre pour récupérer les trois Mother Boxes. Une donnée qui fait de Cyborg la cible très probable de son courroux. De fait, le super-héros serait à la fois l'un des justiciers qui s'élèvent contre ce super-vilain et une victime potentielle à protéger, soit le centre probable du scénario.

Un emplacement stratégique sur les photos

C'est une simple photo qui a mis la puce à l'oreille des fans. Sur un cliché dévoilé en janvier, l'équipe au grand complet (moins Superman, toujours absent) apparaît prête à l'attaque. Avec, au centre, Cyborg. Une mise en scène qui laisse penser que le super-héros pourrait s'imposer comme un leader, ou du moins une figure particulièrement importante du scénario.

La Justice League prête à l'attaque

À cela s'ajoute la nouvelle photo en compagnie de Wonder Woman et Aquaman qui vient d'être dévoilée. Difficile de savoir quels seront les super-pouvoirs de Cyborg dans le film, car sa nature robotique lui permet d'avoir une armure en constante évolution dans les comics. Mais cette photo permet au moins d'affirmer que son bras lui servira d'arme redoutable. Il n'y a plus qu'à attendre de découvrir le film pour savoir à quel point Cyborg s’imposera parmi ses confrères super-héros.