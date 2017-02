publié le 15/02/2017 à 12:32

Steppenwolf ne sera donc pas le seul méchant de Justice League. Le 10 février, le site Comic Book a dévoilé le nouveau synopsis du prochain film consacré à la super-team de DC Comics. On apprend ainsi que "Steppenwolf sera chargé par Darkseid de trouver trois artefacts cachés sur Terre". Si on ignore encore si ce dernier sera au casting ou simplement mentionné dans l'histoire, la rédaction de RTL Super vous donne les infos essentielles sur ce redoutable personnage.



Dans les comics, Darkseid apparaît pour la première fois en 1970 dans Superman's Pal, Jimmy Olsen #134. On comprend très vite qu'il est un super-méchant de compétition, avec sa soif de pouvoir incommensurable, ses pouvoirs de destruction et sa haine viscérale à l'encontre de la Justice League. Autant vous dire que sa présence sur grand écran sera certainement attendue par les fans.

1. Il est le maître de la planète Apokolips

Darkseid est un dieu, dont la naissance survient après le Ragnarok, la mort des anciens dieux. Deux planètes se forment alors : la paradisiaque New Genesis et la sombre Apokolips. C'est là que Darkseid règne. Il est également à la tête de sa propre armée, la Darkseid Elite, composée de guerriers féroces, dont Steppenwolf, qui détruisent tout sur leur passage. Il possède aussi des Parademon, des extraterrestres terrifiants, que l'on a pu apercevoir dans Batman V Superman, lorsque Bruce Wayne fait un cauchemar dans un monde apocalyptique. Dans l'extrait ci-dessous, ce sont les gros insectes armés.

> Batman V Superman ''Batman's Worst Nightmares & The Flash ''Scene 1080p

2. Il a des pouvoirs phénoménaux

Le pouvoir Omega Sanction de Darkseid détruit tout

On ne va pas y aller par quatre chemins : Darkseid est l'incarnation du Mal. Il est donc le méchant le plus puissant de l'univers DC Comics. D'abord parce qu'il est très fort (presque plus que Superman), super résistant au temps et à la maladie. Surtout, ses yeux émettent l'Omega Sanction. Des rayons qui peuvent désintégrer, téléporter ou ressusciter tout ce que Darkseid veut. Étant également le maître de la guerre, il s'y connaît très bien en invasions, destructions et plans de batailles.

3. Quel est son lien avec la Justice League ?

Darkseid contre Superman

Vous l'aurez compris, Darkseid est la menace ultime pour nos super-héros. Dans les comics, il veut à tout prix mettre la main sur l'équation de l'Anti-Vie, une formule qui permet à son propriétaire de devenir le maître de l'univers. Darkseid est persuadé qu"une partie de cette l'équation se trouve sur Terre. Il passe donc la plupart de son temps dans les bandes dessinées à échafauder des plans pour envahir et détruire notre planète.



Dans Justice League, il envoie Steppenwolf, son oncle et général de l'armée de l'Apokolips, chercher ses fameux "artefacts", dont parle le synopsis officiel. Ce sont les Mother Boxes, des ordinateurs créés par un scientifique de la planète de Darkseid et qui se retrouvent chez nous. Cyborg détiendrait même son pouvoir grâce à l'une des Mother Boxes, ce qui en ferait le héros de Justice League et la clef pour détruire Darkseid et Steppenwolf. La réponse dans les salles, le 15 novembre.