publié le 25/07/2017 à 07:33

Superman pointerait-il enfin le bout de sa cape dans Justice League ? C'est bien ce que pensent les fans après la diffusion du trailer du Comic Con de San Diego, qui s'est tenu du 20 au 23 juillet. La mort du Kprytonien après son combat contre Doomsday dans Batman V Superman y est souvent mentionnée. Bruce Wayne a d'ailleurs complètement changé d'avis sur son ancien ennemi en reconnaissant qu'il était "un exemple pour tout le monde". C'est surtout la scène finale de la vidéo de Justice League qui met la puce à l'oreille. Alfred, le fidèle majordome de Batman, parle à un personnage que l'on ne voit pas,.



Le verre de whisky d'Alfred, qui est alors dans la Batcave, se met à trembler comme les pierres sur le cercueil de Superman dans Batman V Superman, comme si un atterrissage s'annonçait. Alfred déclare ensuite à la personne non-identifiée : "Il [Batman] a dit que vous viendrez. Espérons qu'il ne soit pas trop tard". Une phrase qui pourrait annoncer le retour du Kryptonien, probablement quand la Justice League sera en grande difficulté face à Steppenwolf, le méchant de l'histoire.



Une autre apparition dans la bande-annonce ?

Grâce à son interprète Henry Cavill, on sait que Superman portera un nouveau costume : le Solar Suit. Une tenue qu'il endosse dans les comics après sa résurrection dans La Mort de Superman. Il est alors placé dans une chambre de jouvence kryptonienne, qui le ramène à la vie mais ne le laisse pas indemne. De couleur noire, cette tenue de combat permet au super-héros d'absorber plus rapidement les rayons du soleil, qui lui servent à se régénérer.

Bruce Wayne dans Batvcave face à Superman ? Crédit : capture d'écran YouTube

Point de Solar Suit dans cette nouvelle bande-annonce. Plutôt une image furtive d'une cape rouge, probablement celle de Superman, en hologramme. Est-ce une première apparition du héros avant sa transformation ? Le mystère reste entier.



Et si certains fans ont encore des doutes sur la présence de Superman, Gal Gadot (Wonder Woman) a rassuré un petit garçon inquiet lors la conférence DC Comics de San Diego : "Si tu es fan de Superman, tu vas adorer Justice League". Une preuve de plus annonçant le retour du Kpryptonien dans l'aventure.