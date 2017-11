"Justice League" aura-t-il une scène post-générique ?

publié le 14/11/2017 à 11:31

À quelques heures de sa sortie en salles, Justice League dévoile un nouveau secret. Lors d'un entretien pour la radio britannique BBC Radio 2, Jason Momoa qui incarne le super-héros Aquaman a promis une fin spectaculaire aux fans grâce à une scène post-générique. "Quand j'ai entendu tout le monde applaudir, j'ai dû retourner en courant dans la salle, car j'avais oublié que [la scène post-générique] était dans le scénario", résume Jason Momoa à BBC Radio 2.



Outre les retours attendus de Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot) et Superman (Henry Cavill), Justice League permettra d'introduire Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) et Aquaman. "Après la mort de Superman [dans Batman V Superman], un danger menace le monde et Batman met en place une équipe avec l'aide de Wonder Woman. Nous sommes tous les 5 très différents, ce qui rend le film très 'fun', poursuit l'acteur qui incarnait Khal Drogo dans Game of Thrones.

"C'était un honneur d'incarner Aquaman. Ce qui se passe dans Justice League, c'est un peu le week-end dans la vie d'Aquaman. Il est un peu grincheux, mais il faut vraiment découvrir ses origines, les événements de sa vie qui ont fait ce qu'il est devenu", conclut Jason Momoa. De quoi réjouir les fans qui attendent impatiemment les aventures de la Justice League, un an après le succès controversé de Suicide Squad.