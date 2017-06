publié le 06/06/2017 à 15:25

Après de très longues années d'attente et tout autant de projets avortés, le film sur Wonder Woman va bientôt sortir sur nos écrans. Réalisé par Patty Jenkins, il est d'ores et déjà annoncé comme l'un des premiers blockbusters féministes dans l'univers des super-héros. La célèbre Amazone est incarnée par Gal Gadot, qui a fait sa première apparition en 2016 dans Batman V Superman. Le 7 juin, elle sera l'héroïne de son propre film qui dévoile ses origines et son combat pour sauver l'humanité déchirée par la Première Guerre mondiale.



C'est dans les pages de All Star Comics #8 en 1941, sous la plume du psychologue et écrivain américain William Moulton Marston, que tout commence. Il crée l'égale de Superman, né en 1938. Wonder Woman est forte. Cette guerrière possède des armes ainsi qu'un équipement défensif. Ses bracelets sont à l'épreuve des balles et son lasso oblige ceux qui y sont pris au piège à dire la vérité.

Après sa première apparition dans All Star Comics #8, Wonder Woman devient un personnage récurrent de la série Sensation Comics, avant de devenir l'héroïne de sa propre série en 1942 et de son propre film, 75 ans plus tard. Cet anniversaire et ce film sont donc deux bonnes occasion pour (re)découvrir l'univers de l'Amazone avec les comics et séries télé emblématiques, pour les néophytes et aguerris.

1. "Wonder Woman : Gods and mortals" pour les origines

Wonder Woman : Gods and mortals, écrit et dessiné par l'américain George Pérez, est l'un des comics de référence dans l'histoire de Wonder Woman. Il sort en 1987, époque où DC Comics est dans l'Âge moderne (années 80 à aujourd'hui) et repart de zéro dans l'histoire de ses super-héros. George Pérez doit alors relancer les aventures de l'Amazone. Avec Gods and mortals, il couvre l'essentiel des origines de la jeune femme, depuis sa naissance sur l'île paradisiaque de Themyscira, l'acquisition de ses armes (le dieu Hermès lui offre le lasso de vérité), sa première rencontre avec le capitaine Steve Trevor (joué par Chris Pine dans le film) et son combat pour la paix contre le dieu Arès. Au départ, George Pérez ne devait écrire que cinq mois sur Wonder Woman mais le public a tellement été réceptif à ces comics, qu'il est resté 5 ans sur les aventures de l'Amazone.



2. "Les nouvelles aventures de Wonder Woman" avec Lynda Carter

La Wonder Woman incarnée par l'actrice américaine Lynda Carter de 1975 à 1979 sur la chaîne ABC et de 1977 à 1979 sur CBS est sans aucun doute celle qui a le plus marqué la pop culture. C'est aussi la seule série à ce jour dédiée à la super-héroïne. L'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, comme dans le comics d'origine, avec la rencontre entre Wonder Woman et Steve Trevor. La super-héroïne décide de partir avec lui à Washingon DC, où elle devient sa secrétaire sous l'identité de Diana Prince. Elle combat le crime et devient l'emblème du girl power. Pendant trois saisons, Lynda Carter va incarner avec brio l'Amazone et devenir une icône. En 2017, elle a d'ailleurs fait forte impression dans le clip inédit de la série Supergirl, qui rend hommage à l'héroïne de DC Comics.

3. "Batman/Superman/Wonder Woman : Trinité" sur la super-équipe de DC Comics

Lorsque Batman, Superman et Wonder Woman se rencontrent, ils forment la Trinité, le trio de choc de l'écurie DC Comics. Si vous avez été déçus de leur première aventure dans Batman V Superman de Zack Snyder (2016), Batman/Superman/Wonder Woman : Trinité devrait vous réjouir. Dans ce comics, les trois héros vont s'allier contre Ra’s Al Ghul (incarné par Liam Neeson dans la saga Batman de Christopher Nolan) qui menace de détruire Metropolis, la ville de Superman. Le dessin effet "cartoon" de Matt Wagner donne un côté "rétro" à la naissance de la Trinité. On en apprend également plus sur les relations entre les personnages, tous les trois aux caractères bien trempés.

4. Le film animé "Wonder Woman" en 2009

Ce Wonder Woman est le seul film d'animation dédiée à l'héroïne. Il a en plus été réalisé par une femme : Lauren Montgomery, qui a aussi travaillé sur les séries animées Superman/Batman : Apocalypse et La Ligue des Justiciers : Échec. L'intrigue de Wonder Woman est adaptée en partie du comics Gods and mortals de George Pérez sur l'histoire des Amazones, mais aussi sur sa rencontre avec Steve Trevor. Une manière originale de se plonger dans cet univers, outre ses apparitions dans les dessins animés de La Ligue des Justiciers (2001-2006).

5. "The Hiketeia" pour le combat entre Batman et Wonder Woman

On sort cette fois des origines de Wonder Woman pour une aventure inédite dans un roman graphique sorti en 2002. Elle met en scène Danielle Wellys, dont la sœur vient d'être tuée par des dealers proxénètes. Ces derniers se mettent à traquer Danielle, qui va demander de l'aide à Wonder Woman. Les deux femme unissent leurs forces avec le serment de l'Hiketeia, hérité de la tradition grecque. Danielle se place alors sous la protection de Wonder Woman et promet de la servir en échange. Si l'une des deux manque à ce serment, elles périront. Wonder Woman mène alors son enquête pour découvrir qui traque Danielle, en plus des dealers. Ce n'est autre que Batman, qui accuse la jeune femme de meurtre. Wonder Woman n'aura d'autre choix que de s'opposer à son allié de la Justice League pour sauver sa vie et celle de Danielle.



6. "Justice League : The Secret of the Cheetah" sur la nemesis de Wonder Woman

S'il faut retenir le nom d'une ennemie de Wonder Woman, c'est bien celui de Cheetah, mi-humaine, mi-guépard. Au départ, Cheetah est une archéologue nommée Barbara Minerva, qui se transforme en super guerrière animale après un rituel africain qui lui a laissé des séquelles. Elle est agressive, assoiffée de sang et veut à tout prix le lasso de la vérité de Wonder Woman pour sa collection d’objets rares. Dans ce comics, la Justice League, que l'on verra au cinéma en novembre 2017, fait appel à Wonder Woman pour se débarrasser de Cheetah. Sauf que cette dernière mord Superman, qui se transforme en homme-guépard... Ce comics est l'occasion de découvrir la relation de haine entre les deux femmes mais aussi une aventure de Wonder Woman au sein de la Justice League.