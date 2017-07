publié le 14/07/2017 à 08:25

C'est le pire moment pour les amateurs de séries : après avoir suivi une saison entière pleine de rebondissements, le dernier épisode vient d'être diffusé et laisse derrière lui de nombreux mystères qui n'attendent que d'être résolus.



Mais alors qu'on s'apprête à lancer un nouvel épisode, on réalise qu'il n'y en a pas d'autres. Les fans doivent alors s'armer de patience et attendre plusieurs mois que de nouveaux épisodes ne sortent.

Les séries fantastiques et de super héros notamment viennent tout juste de s'achever, leurs créateurs profitent alors de l'été pour écrire, tourner et monter la saison à venir. Du côté des fans, une question est sur toutes les lèvres : quand sera diffusée la prochaine saison de son show télévisé favori ? Voici un calendrier précisant les retours des séries à ne pas manquer sur les écrans américains ou sur les plateformes de streaming.

"Game of Thrones", saison 7, le 16 juillet 2017

Il aura fallu attendre une année mais Game of Thrones fait son retour très attendu dans quelques semaines. La série fantastico-médiévale sera de retour sur HBO le 16 juillet 2017 et promet déjà d'être épique, avec la Grande Guerre qui se profile. Il faudra en profiter, car son ultime saison ne devrait pas sortir avant 2019...

"Gotham", saison 4 le 28 septembre

Les origines du Chevalier Noir continueront à se dévoiler au public. La série Gotham, concentrée sur le Commissaire Gordon luttant contre la corruption et les origines du jeune Batman, fera son retour sur le petit écran le 28 septembre, pour une quatrième saison.

"Gotham" démarre le 17 février sur TMC Crédit : Fox

"The Gifted", saison 1, le 2 octobre

C'est la nouveauté de la Fox qui va faire frémir les passionnés des X-Men. The Gifted sort sa première saison le 2 octobre et racontera l'histoire de deux jeunes mutants qui doivent fuir le gouvernement qui les traque. La série est d'ailleurs produite par Bryan Singer, à l'œuvre sur de nombreux opus cinématographiques de la saga.

"Supergirl", saison 3, le 9 octobre 2017

La cousine de Superman sera bien de retour sur le petit écran, pour le grand bonheur des fans. Elle reviendra sur CW dès le 9 octobre prochain et devrait affronter Reign, une dangereuse extra-terrestre venant de Krypton, génétiquement modifiée par des savants.

"Flash", saison 4, le 10 octobre 2017

L'homme le plus rapide du monde signera lui aussi son retour au lendemain de celui de sa compatriote Supergirl, qu'il a déjà croisé lors d'un épisode musical. Les fans découvriront le 10 octobre les réponses aux nombreuses interrogations laissées dans le dernier épisode, notamment sur l'avenir de Barry Allen.

"Legends of Tomorrow", saison 3, mardi 10 octobre

Les héros faisant partie de l'univers étendu de DC sur le petit écran font leurs retours la même semaine. La bande de super héros de Legends of Tomorrow ne fait pas exception à la règle et reviendra le même jour que The Flash, le 10 octobre. Le synopsis a déjà été dévoilé, et les Legends devront assumer le voyage dans le temps qu'ils ont effectué la saison précédente, qui a totalement brisé l'Histoire et la chronologie.

"Arrow", saison 6, le 12 octobre 2017

La saison 5 d'Arrow s'est arrêtée en plein suspens : l'intégralité de la Team Arrow a-t-elle été tuée lors de l'explosion de l'île ? Les fans le découvriront bien assez tôt puisque la saison 6 reviendra sur le petit écran le 12 octobre 2017.



"The Walking Dead", saison 8, en octobre 2017

Alors que la septième saison avait laissé fans et critiques un peu sceptiques de la tournure que prenaient les événements, The Walking Dead rempile pour une huitième saison. Rick et ses amis continueront à tuer des zombies dans la saison 8, mais aussi à affronter le terrible Neagan. Si on sait que la série reviendra très certainement en octobre prochain, aucune date précise n'a pour le moment été confirmée.

"Stranger Things", saison 2, le 31 octobre 2017

C'était la découverte de l'été dernier, qui plongeait les spectateurs dans un univers proche des films de Steven Spielberg et John Carpenter. Si une seconde saison de Stranger Things était actée depuis longtemps, les fans devront prendre leur mal en patience avant de retrouver Will, Eleven et leurs amis : la saison 2 sera diffusée le 31 octobre 2017, à Halloween.

"Westworld", saison 2, en 2018

La nouvelle saga de HBO s'est achevée en beauté en décembre 2016, laissant de nombreuses interrogations en suspens et un public, complètement séduit, dans l'attente. Malheureusement, les fans devront attendre : pour le moment, la saison 2 de Westworld n'arrivera probablement pas avant 2018.

Dolores et Teddy sont deux personnages importants de la série "Westworld"

"Legion", saison 2, en 2018

La série ancrée dans l'univers des X-Men et racontant l'histoire du fils schizophrène du professeur Xavier avait fait forte impression lors de sa première saison. La série sera bien de retour pour la suite courant 2018. Le créateur de la série Noah Hawley a indiqué souhaiter une diffusion, comme cette année, en février 2018.

"Agents of S.H.I.E.L.D", saison 5, en janvier 2018

La série Marvel s'est étoffée au fil de ses quatre saisons, dévoilant divers pans de l'univers des super-héros comme Captain America et les Avengers. Agents of S.H.I.E.L.D. reviendra sur le petit écran américain en janvier 2018.