Si vous n’avez pas vu le final de la saison 7 de The Walking Dead, filez le voir avant de continuer à lire, il vaut vraiment le coup. Pour les autres : après ce dernière épisode en apothéose, voici venue l’heure des suppositions sur le déroulé de la saison 8.



Une seule évidence : une guerre sans précédent dans la série se prépare. Le Royaume et la Colline, sont désormais clairement engagés contre Negan. Les traîtres de la décharge se sont rangés du côté des méchants. Même si sa chef Jadis retournait une fois de plus sa veste, Rick ne lui pardonnerait jamais. Quant à Negan, une dernière scène le montre devant une armée de combattant en armes. Vu le nombre de communautés impliquées, elle sera plus impressionnante et meurtrière que l’attaque de la prison dans la saison 4.

Pour essayer de viser juste dans les prédictions du huitième volet, il faut s’intéresser aux personnages qui ont marqué la saison, ainsi qu’à leur évolution. Negan est toujours là. Il a échappé deux fois à la mort : clairement les réalisateurs ne sont pas prêts de vouloir le faire mourir en un claquement de doigt. Peut-être aura-t-on droit à un épisode entièrement dédié à son passé. Un indice montre qu’il aurait pu être trahi par sa compagne. En effet, il n’impose qu’une seule chose à ses femmes : qu’elles ne le trompent jamais, sous peine de cramer le visage de leur amant…

Le mystère de la statuette en bois

Le cas Dwight est l’un des plus gros retournements de situation de la saison. Lors de l’attaque, tous les téléspectateurs ont pensé qu’il avait menti à Rick lorsqu’il était venu lui proposer son aide. Une dernière image semble prouver le contraire. Après l’attaque, alors qu’il referme le portail d’Alexandria, Daryl trouve au sol une statuette en bois. La même que Dwight sculptait lorsque Daryl l’a rencontré dans la forêt (saison 6 épisode 6). À son dos est écrit : "Je ne savais pas". Le message laisse entendre qu’il n'était pas au courant que Jadis livrerait Alexandria. Dwight en restant du côté de Negan prévoit sûrement de le trahir plus tard.



Une question reste sans réponse : Eugène a-t-il définitivement pété les plombs et abandonné l’idée de revenir un jour avec ceux qui l’ont protégé pendant tant de saisons ? S’il est dévoué à Negan, il ne semble toujours pas prêt à voir Rick et son groupe mourir. Il reste peut-être un espoir, un dernier remord…

Rick a enfin ramassé son honneur

Carol et Morgan sont de nouveau d’attaque. Après avoir tous les deux traversé une période d’errance, ils apparaissent plus déterminé que jamais à combattre et tuer. Enfin. Des forces vives qui pourront combler celles perdues : Sasha, morte sacrifiée et Michonne, sévèrement amochée après sa lutte avec une traîtresse des Garbage Kids.



Quant à Rick, il semble enfin avoir ramassé son honneur, qui traînait au sol depuis le début de la saison. Par deux fois il a tenu tête à Negan, même lorsque celui-ci menace de tuer son fils et lui laisse entendre que Michonne est morte. Un aplomb qui parvient à profondément énerver Negan.



Bonus : le tigre du roi Ezekiel ou Jerry, son immense garde du corps tout gentil, a de très bonnes chances de mourir. Préparez les mouchoirs.