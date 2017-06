publié le 12/06/2017 à 11:53

Il ne reste plus que treize épisodes avant la fin de Game of Thrones, mais ils promettent déjà d'être épiques. On connaîtrait enfin la longueur des sept épisodes de l'avant-dernière saison de la série. Et bonne nouvelle : ils seront plus longs que ce qu'on a l'habitude de voir. Cette annonce peut surtout laisser supposer que de nombreux événements vont se dérouler dans cette septième saison, promettant de nombreux rebondissements.



HBO a pour l'heure seulement confirmé la longueur du premier épisode de la saison, diffusé le 16 juillet : cinquante neuf minutes. D'autres longueurs auraient également fuité sur le site Watchers on the Wall, qui renvoie au site officiel de HBO, alternant entre 50 et 63 minutes. Ce sont surtout les deux derniers, dont la longueur a été confirmée par l'un des producteurs à Entertainment Weekly, qui sont intéressants : ce seraient les plus longs que la série ait jamais connus. Le record était autrefois détenu par le pilote de Game of Thrones avec 63 minutes.

Mais celui-ci devrait être battu très prochainement, et de loin : l'avant-dernier épisode devrait faire 1h11, quand le season finale aura la longueur d'un film, 1h21. Un final qui promet d'être grandiose et de proposer de nombreuses péripéties, laissant les fans dans une attente insoutenable avant la dernière saison qui ne devrait sortir qu'en 2019.