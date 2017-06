publié le 05/06/2017 à 17:40

Les fans de Game of Thrones le savent depuis 2011 : il faut savoir être patient entre chaque épisode et chaque saison du show. Si la saison 7 sera bien diffusée le 16 juillet prochain, il faudrait finalement patienter deux ans, au lieu d'un, avant de découvrir l'ultime saison de GOT mondialement attendue. Dans un entretien pour le site américain Entertainment Weekly, Casey Bloys, le directeur de la programmation de la chaîne HBO, qui diffuse la série, a laissé entendre que les derniers épisodes ne seront pas prêts avant fin 2018, voire 2019.



"Les scénaristes doivent écrire les épisodes et mettre en place le planning de production. Nous aurons une meilleure vue d'ensemble lorsqu'ils [les showrunners] seront plus avancés dans le processus d'écriture", a expliqué Casey Boys.

Cette huitième saison sera d'ailleurs la plus courte de l'histoire de la série avec 6 épisodes. Et il faudrait donc s'attendre à une pause d'un ou deux ans, après la saison 7 pour les découvrir. Tout déprendra de la rapidité des scénaristes à écrire la fin des aventures des personnages de Westeros. Mais, HBO ne compte pas les presser. "Le show créé par Dan [Weiss] et David [Benioff] fera d'abord ses adieux en bonne et due forme. Nous ne voulons absolument pas nous éloigner de cet objectif", a poursuivi Casey Boys.