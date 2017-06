publié le 01/06/2017 à 19:03

La cité du vice attire toujours autant. Après avoir eu droit à deux longs-métrages, le comics culte de Frank Miller va bientôt être adaptée à la télévision. Évoquée pour la première fois en 2013, la série Sin City est fois officialisée pour de bon. Un premier épisode serait en effet en préparation, trois ans après la sortie de Sin City : j'ai tué pour elle.



Selon Deadline, ce reboot devrait rester fidèle à l'atmosphère sombre et à l'univers graphique en noir et blanc des œuvres originales. Mais certaines libertés seront certainement prises : des nouveaux personnages et des histoires inédites pourraient intégrer l'univers sombre de l'auteur Frank Miller.



Pour l'instant, ce projet n'a pas de chaîne pour le diffuser. Mais les différents networks américains commencent d'ores et déjà à s'y intéresser. Le scénariste Glen Mazzara, connu notamment pour avoir œuvré en 2012 sur The Walking Dead, va écrire le pilote. Une fois le scénario finalisé, Len Wiseman passera à la réalisation : bien que ce cinéaste américain ait travaillé pour le cinéma avec Underworld et Die Hard 4, il n'est pas non plus étranger au monde du petit écran, ayant adapté les pilotes de Sleepy Hollow et Lucifer. Avec cette bonne nouvelle pour les sériephiles, l'espoir d'un troisième long-métrage autour de l'œuvres de Frank Miller semble bel et bien s'évanouir.