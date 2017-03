publié le 21/03/2017 à 11:26

Préparez-vous à danser et chanter avec Supergirl et The Flash ! Pour l'épisode 17 de la saison 3 du super-héros de Central City (Flash), la cousine de Superman le rejoint pour un crossover musical. Intitulé Duet ("Duo"), celui-ci sera dévoilé le 21 mars sur la chaîne américaine CW. Ce n'est pas la première fois que Kara et Barry se retrouvent dans le même univers, mais c'est bien le premier épisode musical dans l'histoire des séries de super-héros sur la CW.



Ce sera l'occasion de (re)découvrir les talents musicaux de Grant Gustin et Melissa Benoist, qui ont fait leurs preuves avant d'enfiler leurs costumes de super-héros dans la série Glee de Ryan Murphy. Mais, cette fois, il ne sera pas question d'une comédie musicale de lycée.

En effet, Flash et Supergirl seront plongés dans le coma par le redoutable Music Meister (le Maître de la Musique), qui a combattu Batman dans les comics, entre autres. Son pouvoir est lié à la musique. Il peut contrôler les gens grâce à son chant. Nos deux héros se retrouvent alors dans une réalité parallèle, où leurs pouvoirs ont disparu. Et dans ce monde, la vie est une comédie musicale éternelle : les gens s'expriment en chantant et en dansant. Le seul moyen pour eux de s'en sortir est de suivre le scénario.

> The Flash 3x17 "Duet" Sneak Peek [HD] Grant Gustin, Melissa Benoist, Darren Criss