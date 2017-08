Littlefinger et Sansa lors de l'épisode 1 de la saison 7 de "Game of Thrones"

publié le 03/08/2017 à 17:06

La rencontre tant attendue est enfin arrivée. Après des années d'attente et d'espoirs déçus, les fans de Game of Thrones ont enfin pu assister à la réunion entre Daenerys Targaryen et Jon Snow. S'ils ne savent pas encore qu'ils ont un lien de parenté, les deux monarques nous ont offert un échange musclé, digne des plus grands repas de famille.



Ce troisième épisode de la saison 7 de Game of Thrones a également permis les retrouvailles entre Bran et Sansa qui, pour rappel, ne s'étaient pas vus depuis la première saison de la série. Si ces retrouvailles ont été un peu décevantes du côté du jeune homme, elles pourraient tout de même avoir de grandes conséquences pour les autres protagonistes.

La foison d'actions présentes dans cet épisode vous a peut-être fait passer à côté de certaines informations, bien dissimulées dans les dialogues et les événements de The Queen's Justice. Pourtant, ces quatre détails sont loin d'être insignifiants pour la suite de l'intrigue.

1. Ned est innocent

La reine Daenerys ne se montre pas très tendre avec Jon Snow pendant leur rencontre. Elle qui s'attendait à un allié soumis dès les premiers instants se heurte à un roi du Nord bien décidé à obtenir de l'aide dans sa lutte contre les Marcheurs blancs. La conversation prend rapidement une tournure de combat de boxe lorsque Daenerys accuse Ned Stark, celui qui a élevé Jon Snow, d'avoir participé aux différentes tentatives d'assassinat qui l'ont visées lorsqu'elle était enfant.



Mais la Khaleesi a tort. En réalité, Ned s'est querellé plusieurs fois avec son meilleur ami Robert Baratheon au sujet des derniers-nés de la famille Targaryen, et particulièrement Daenerys. Alors que le roi de Westeros voulait à tout prix assassiner la nouvelle reine des Dothrakis et l'enfant qu'elle portait, Ned Stark démissionnait de son statut de Main du roi face à une telle obsession. "Tu parles de tuer une enfant", disait-il alors furieusement à Robert Baratheon.



Ce désir de tuer tous les enfants Targaryen n'est pas nouveau chez Robert, encore surnommé "l'usurpateur" par certains habitants de Westeros. Il a exprimé son désir de se débarrasser de toute trace des Targaryen dès son arrivée au pouvoir. C'est sans doute pour cela que Ned Stark décide de mentir à tout le monde sur l'identité de Jon Snow et de le faire passer pour son propre fils, même auprès de sa femme Catelyn. Un mensonge qui a protégé le fils de Lyanna et de Rhaegar d'une mort certaine si Robert Baratheon avait appris son existence.

> Game of Thrones 6x10 - Lyanna Stark/Ned young/Jon Snow (Bran Vision) [HD]

Jon Snow, qui ne connaît toujours pas sa véritable identité, ne sait pas qu'il est le dernier Targaryen au côté de sa tante Daenerys. Très proche de Ned Stark, il voue une admiration et un amour sans borne à celui qu'il pense encore être son père. Son opinion changera peut-être lorsqu'il apprendra la vérité sur ses origines. Comment réagira-t-il en réalisant que Ned Stark lui a menti depuis sa naissance ?

2. L'épée de Jaime

La scène finale de The Queen's Justice est sans aucun doute un des moments les plus intenses de l'épisode. Jaime Lannister, qui vient de remporter le contrôle de Hautjardin, profite d'un moment seul à seul avec Olenna Tyrell pour faire une sorte de résumé des années qui se sont écoulées, avant de lui servir un verre de vin empoisonné.



La doyenne de la maison Tyrell reconnaît alors l'épée que porte le chevalier à sa ceinture : il s'agit de Pleurs-de-veuve, Joffrey puis de son frère Tommen Barathen, morts tous les deux. Jaime porte donc une épée en acier Valyrien, un des métaux qui permet de tuer les marcheurs blancs. Cette épée ne vient pas de n'importe où, puisqu'elle a été forgée à partir de Ice, l'épée de Ned Stark, fondue après son exécution.

L'épée de Ned Stark était tellement imposante qu'elle a permis de forger deux nouvelles épées, dont Oathkeeper. Celle-ci a été donnée à Brienne par Jaime lui-même, avec pour mission de servir et protéger les filles de Ned Stark. Qui Jaime va-t-il choisir de servir avec cette arme si puissante ?

3. Tel père, tel fils

Jon Snow est en réalité le fils de Rhaegar Targaryen mais personne ne le sait, hors mis Brann, qui l'a vu dans ses visions en tant que Corneille à trois yeux. Tout juste rentré à Winterfell, ce dernier ne devrait pas tarder à annoncer la nouvelle à son cousin, si tout se passe bien.



Jon Snow, de son vrai nom Jaehaerys Targaryen, présente quelques similitudes avec son père Rhaegar et sous-entendues dans cet épisode. Pendant l'échange entre Daenerys et Jon Snow, Davos, qui accompagne le Roi du Nord, dit à la Kalheesi que "Tous ces hommes l'ont choisi comme leader parce qu'ils croyaient en lui".



Des paroles qui font directement écho à ce que Jorah a dit à Daenerys : "Quand votre frère Rhaegar a mené son armée de bataille en bataille jusqu'au Triden, des hommes sont morts parce qu'ils croyaient en lui, parce qu'ils l'aimaient".

Un deuxième écho est fait à Rhaegar par Daenerys elle-même, lorsqu'elle dit à Jon Snow "tout le monde aime ce pour quoi il est doué". Une affirmation que réfute le roi du Nord pour son propre cas. Or dans la saison 5, Daenerys dit à Barristan Selmy : "Viserys m'a dit que Rhaegar était bon pour tuer les gens". Le chevalier lui a alors répondu que Rhaegar n'aimait pas ce pour quoi il était bon. Un discours similaire qui rapproche un peu plus Jon de son père biologique.

4. L'embarras de Littlefinger

Littlefinger est le personnage le plus pervers de Game of Thrones. Fidèle à personne sauf lui même, on ne sait jamais où va sa loyauté ni pour combien de temps une personne peut compter dessus. De nombreux fans de la série pensent d'ailleurs que son heure est venue. Aura-t-il le temps de mettre en oeuvre le plan machiavélique qu'il a derrière la tête ? Rien n'est moins sûr, comme le montre l'extrait ci-dessous.

> Game Of Thrones 7x03 Littlefinger And Sansa Stark

Lorsque Petyr Baelish apprend que des copies de tous les messages reçus à Winterfell ont été conservées par Mestre Luwin, il lance un regard à la fois inquiet et concupiscent à ses voisins et semble déjà songer à s'en emparer.



Mais que cherche-t-il ? Il va peut-être réussir à dérober une lettre compromettante et à préserver ses intérêts. Sansa, qu'on peut apercevoir lire des lettres dans le teaser de l'épisode 4, va tomber sur une missive qui lui apprend que Littlefinger était au courant de la cruauté de Ramsay Bolton.



Pire, maintenant que Bran est la corneille à trois yeux et qu'il connait les agissements de tous les habitants de Westeros, va-t-il découvrir que Littlefinger a trahi Ned Stark et conduit directement à son exécution ? La fratrie Stark pourrait ressentir l'envie légitime de se venger.