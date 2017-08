publié le 01/08/2017 à 17:30

Des dragons vont-ils survoler les toitures de Perpignan ? C'est en tout cas que souhaite la ville du sud de la France, qui compte bien profiter du succès de Game of Thrones : selon franceinfo, la ville candidate pour accueillir le tournage de l'ultime saison de la série. Il faut dire que les retombées économiques et touristiques ont été folles pour Belfast (145 millions d'euros de retombées!), Dubrovnik ou Gérone, qui ont chacune servie de décor à la série fantastico-médiévale.



La ville d'Occitanie espère elle aussi profiter des avantages qu'entraîne inévitablement le tournage de la série aux millions de téléspectateurs. Pour le moment, rien n'a été conclu entre la ville et les producteurs, mais Perpignan espère que la suite des aventures de Jon Snow, Jaime Lannister et Daenerys se déroulent entre ses murs.

Laurent Gauze, président de l'agence de développement économique Pyrénées Méditerranée Invest s'est exprimé sur le sujet au micro de franceinfo : selon lui, les Pyrénées-Orientales ont "les capacités, l'énergie, l'imagination" pour accueillir l'immense équipe de tournage d'HBO. Ce désir ne date pas d'hier : la ville située dans le Sud de la France avait déjà proposé ses ruelles à la productions il y a deux ans, sans succès.

Une ville qui a tous les atouts pour servir de décor à la série

On peut facilement imaginer Daenerys, Tyrion et Jon Snow arpenter la ville ou y établir leur prochain centre de commandement. Car Perpignan a de nombreux atouts pour servir de décor à Game of Thrones : "Nous avons l'ensemble des compétences et l'expérience d'une ville à l'histoire riche, qui peut plaire à la production, comme aux spectateurs" a précisé Laurent Gauze.



Perpignan est l'ancienne capitale des rois de Majorque, ville catalane aux nombreux joyaux historiques et architecturaux qui se fondraient parfaitement dans le décor médiéval de la série. On peut facilement imaginer les stratégies politiques et les manipulations se dérouler dans la ville méditerranéenne. Des personnes bien placées dans la série auraient même entendu parler des Dragons de Perpignan, l'équipe locale de rugby à XIII.





Perpignan : la Porte Notre-dame Crédit : Wikimédia

Une ville du Sud dans la prochaine saison ?

Si la candidature de Perpignan est acceptée et que le tournage de la saison 8 se déroule effectivement dans le Sud de la France, qu'est-ce que cela peut indiquer pour l'intrigue à venir ? L'hiver est censé arriver à grands pas sur Westeros, mais on imagine difficilement la commune recouverte de neige et représenter une cité du Nord.





Si un accord se conclut entre la ville et la production, il serait alors possible que le spectateur découvre dans la saison 8 les terres chaleureuses du sud des Sept Royaumes. Perpignan pourrait peut-être prêter son architecture imposante à Volantis, cité du sud où décide de se rendre Mélisandre au cours de l'épisode 3 de la saison 7.



À moins qu'elle ne serve de décor pour Asshai, une ténébreuse ville portuaire du sud-ouest d'Essos, d'où la prêtresse rouge est originaire. Il faudra cependant patienter avant de savoir si la ville d'Occitanie verra des dragons survoler son paysage : pour le moment, la saison 8 de Game of Thrones n'est pas prévue avant 2019.