publié le 31/07/2017 à 20:30

Mettez deux des plus grands héros de Game of Thrones dans la même pièce et les fans jubilent. C'est bien ce qu'ils pourront découvrir dans l'épisode 3 de la saison 7 : The Queen's Justice. Daenerys a en effet invité Jon Snow à la rejoindre à Dragonstone. Si Jon Snow espère qu'il pourra utiliser les réserves de Verredragon du domaine, indispensable dans la lutte contre les Marcheurs Blancs, Daenerys veut plutôt qu'il s'agenouille devant elle et lui jure loyauté. Tout ne se passera pas comme prévu...Attention, spoilers !



Dans tous les cas, cette rencontre entre Jon Snow (la Glace) et Daenerys (le Feu) est un grand événement pour les fans. Interrogés par Entertainment Weekly, Kit Harington et Emilia Clarke se sont confiés sur cette scène d'ouverture de l'épisode The Queen's Justice. "Comme tout le monde, j'avais parié qu'ils allaient se rencontrer, mais peut-être pas aussi tôt dans la saison", démarre Kit Harrington. "C'était très sympa à tourner, elle ne l'aime pas et ne le crois pas non plus", poursuit Emilia Clarke.

"Pour Jon, il va rencontrer une reine avec qui il doit ardemment négocier, il ne rencontre pas la Daenerys que le public connaît depuis six saisons. Il entre dans la salle du trône et s'attend pas à rencontrer une reine du même âge que lui et aussi magnifique", résume l'interprète de Jon Snow. Mais, le Roi du Nord n'a pas le temps de s'attarder : ik doit convaincre la Reine de l'aider à battre les Marcheurs Blancs. Pour le moment, Daenerys refuse de croire à l'existence du Roi de la Nuit, mais cela pourrait changer.