publié le 31/07/2017 à 18:24

Ce sont des mots qui résonnent sans doute depuis longtemps dans l'esprit de Varys et qui obsèdent certainement Mélisandre depuis des siècles. L'épisode 3 de la 7ème saison de Game of Thrones continue de dévoiler petit à petit les secrets d'une intrigue mystérieuse et obscure. Nous allons tenter d'y voir plus clair et reprenant une scène clef de cet épisode. Naturellement, cela signifie que des spoilers sont à attendre après ce premier paragraphe. Vous voilà prévenus.



Varys, maître espion aussi surnommé l'Araignée, s'entretient avec Mélisandre lorsque Jon Snow débarque à Peyredragon pour négocier avec Daenerys Targaryen. Ces deux personnages restent parmi les plus fascinants décoctés par l'esprit de George R. R. Martin. Deux éminences grises qui conseillent et manipulent la noblesse de Westeros grâce à leur intellect.

Varys semble bien connu des prêtresses rouge. Déjà dans la grande pyramide de Meereen, Kinvara lui avait glacé les os en lui rappelant ce qu'il avait entendu enfant, dans les flammes, alors que des sorciers jetaient sur les braises ses testicules. L'eunuque est depuis très inquiet face aux choses occultes mais il semble croire à ce que cette voix lui a dit. Il s'agit là d'un des derniers mystères de Game of Thrones pour les fans. Qu'est ce que Varys a entendu pour être aussi terrifié, lui qui est toujours d'un calme absolu ?

La Grande Prêtresse Kinvara Crédit : HBO

"Je dois mourir dans cette contrée étrange"

Mélisandre nous offre dans cette scène un élément de réponse. "Où irez-vous ?", interroge Varys. À Volantis, répond Mélisandre. "Bien, si je puis me permettre, vous ne devriez pas revenir à Westeros, nous ne pourrions pas garantir votre sécurité", lui rétorque alors Varys. "Oh, je reviendrai chère Araignée. Une dernière fois. Je dois mourir dans cette contrée étrangère... tout comme vous".



Naturellement il pourrait s'agir d'un simple mot de sagesse "Game of Thronienne", puisqu'après tout "Tout homme doit mourir" (valar morghulis). Mais le regard troublé de Varys et le sourire de satisfaction de Mélisandre semblent indiquer une prophétie très concrète de la prêtresse. L'un des éléments qui permet de certifier la véracité de sa vision est la musique qui accompagne ses mots. Le thème lancinant est toujours joué lorsqu'une vision ou un événement occulte se déclenche.



Varys mourra donc sur Westeros. Mélisandre semble aussi connaître son futur et sa fin. Le vrai mystère subsiste : la prophétie se réalisera-t-elle et si oui, comment mourront-ils ?