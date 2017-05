Brienne de Torth et Jaime Lannister sont proches depuis la saison 5

13/05/2017

Décidément, on peut compter sur Nikolaj Coster-Waldau pour donner des infos sur la prochaine saison de Game of Thrones. Après avoir démenti une rumeur sur les jumeaux Lannister, puis donné des détails sur la vie sentimentale de Cersei , l'acteur danois s'est exprimé sur la relation de Jaime Lannister avec Brienne de Torth. Les deux personnages ont en effet une alchimie flagrante depuis la saison 5. Mais, cette histoire peut-elle avoir un avenir alors que Jaime est passionnément amoureux de sa sœur Cersei ?



Nikolaj Coster-Waldau ne laisse pas de places au doute : "Entre Jaime et Brienne, c'est une relation intéressante. Il ne fait aucun doute qu'il y a beaucoup de sentiments entre eux, mais ils ne seront jamais ensemble, car Jaime est lié à sa sœur", a-t-il expliqué au site américain Mashable.

Une révélation qui pourrait décevoir certains fans qui auraient espérer un rapprochement plus concret entre les deux personnages, voire un triangle amoureux à Westeros. Jaime restera amoureux de sa sœur quoiqu'il arrive, même si Cersei devrait rencontrer un autre homme.

Brienne et Jaime vont-ils quand même se revoir ?

Cependant, Brienne et Jaime ont quelques chances de se recroiser dans la saison 7. Mais peut-être pas si vite. En effet, la chevalière est au côté des Starks dans le Nord à Winterfell. Dans la saison 5, elle avait juré à Catelyn Stark qu'elle protégerait ses filles jusqu'au péril de sa vie.



Pour le moment, elle peut veiller sur Sansa Stark qui prépare activement la revanche de sa famille contre les Lannister. Quant à Jaime, il est de nouveau à King's Landing avec Cersei, qui est montée sur le Trône de Fer, après le suicide du roi Tommen, leur dernier fils à la fin de la saison 6.

Enfin, il ne faut pas oublier que Brienne est courtisée depuis la saison 6 par Tormund, le chef des sauvageons et allié de Jon Snow. Si elle lui a toujours fait comprendre par des regards assassins qu'elle n'est pas intéressée, Brienne pourrait peut-être se laisser tenter dans les prochains épisodes.